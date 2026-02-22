Fantásticas victorias de Juan Ayuso e Iván Romeo en el Algarve y Andalucía

Juan Ayuso no pudo tener mejor estreno de temporada; doble, por otro lado, puesto que debutó con su nuevo equipo, el Lidl-Trek, y dio las primeras pedaladas oficiales de la temporada 2026. Agrupadas ambas circunstancias, el ciclista alicantino se impuso en la Vuelta al Algarve, donde inició el año que lo tiene que llevar a disputar el podio del Tour como jefe de filas del conjunto estadounidense.

Fue un domingo fantástico en términos ciclistas, sobre todo con la mirada puesta en el futuro del ciclismo español, pues Iván Romeo, el valor más joven del Movistar, la perla del conjunto de Eusebio Unzué, conquistó la Vuelta a Andalucía, la siempre famosa Ruta del Sol, en lo que fue el primer triunfo en una ronda por etapas del corredor vallisoletano. Romeo ya dio muy buena impresión en el Tour de 2025, año en el que conquistó una etapa en el Critérium del Dauphiné, que este ejercicio ciclista -hay que apuntarlo y memorizarlo- se denominará Tour Auverge-Rhône-Alpes, un poco complicado de recordar, así de entrada, pero, a la vez, necesario.

Tres carreras finalizaron este domingo, tres pruebas que ocuparon buena parte de la semana y en la que varias figuras empezaron a examinarse de cara a los compromisos de la temporada. Así, en los Emiratos Árabes Unidos, el ciclista mexicano Isaac del Toro se llevó la victoria en el UAE Tour y sucedió en lo más alto del podio a su compañero y jefe de equipo, Tadej Pogacar, que no inaugura la temporada hasta el 7 de marzo corriendo la Strade Bianche, en la Toscana con varios tramos sin asfaltar.

Del Toro y Romeo (22 años, ambos) se anotaron de este modo su primera ronda por etapas; en el caso del ciclista americano valedera para el circuito World Tour. Ayuso (23 años) ya tenía anotadas en el palmarés las victorias en la Itzulia de 2024 y la Tirreno-Adriático de 2025 (el año pasado acabó la Volta en segundo lugar).

Iván Romeo celebra la victoria al cruzar la última meta de la Vuelta a Andalucía, en Lucena. / MOVISTAR TEAM / SPRINT CYCLING

Era importante para Ayuso iniciar el año ciclista con buen pie (o buena pedalada, según se mire) porque era la presentación con el Lidl-Trek y, por lo tanto, resultaba interesante que sus gregarios viesen y comprobasen que valía la pena trabajar para un corredor nuevo en el equipo que recompensaba el esfuerzo y sacrificio con la victoria en una clasificación general (además, se impuso en la última etapa, en el alto de Malhao, cima recurrente, corta pero dura, de la Vuelta al Algarve). Y lo hizo frente a su excompañero del UAE e ídolo local, el portugués Joâo Almeida. Ahora, camino del Tour, afrontará la París-Niza y la Itzulia antes acudir a las clásicas de primavera (Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja).

Isaac del Toro, en el podio del UAE Tour. / UAE EMIRATES TEAM

Romeo escenificó el triunfo en Andalucía con un triunfo de etapa y el control de la última jornada (victoria de Tom Pidcock), mientras que Del Toro también venció en una etapa de la ronda árabe aupado siempre por el poderoso conjunto del UAE. Quizás, en esta prueba, la decepción estuvo en Remco Evenepoel, a pesar de la victoria conseguida en la contrarreloj de la prueba el pasado martes. Sin embargo, el campeón olímpico volvió a evidenciar que se atraganta en las subidas largas, pese a que se había presentado como gran figura del Red Bull con exhibiciones en la Challenge de Mallorca y victoria final en la Volta a la Comunitat Valenciana.