El Coto Córdoba apaga el amago de rebelión del Logrobasket

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue sin bajar el ritmo en su camino al título del Grupo Oeste de la Segunda FEB, lo que le permitiría situarse a una eliminatoria del ascenso. El conjunto cordobés venció por 65-76 al Logrobasket en un partido plácido, que solo se le complicó durante una fase del último cuarto. Los de Gonzalo Rodríguez han llegado así al parón de ventanas FIBA en una situación clasificatoria envidiable.

Los jugadores cordobeses solo se vieron por detrás en el electrónico hasta el minuto 2 (5-4). Un parcial de 5-16 marcó las primeras distancias apreciables en el partido (10-20, minuto 9). Los de Gonzalo Rodríguez jugaban muy cómodos en la cancha riojana. Su defensa le permitía recuperar balones y correr con regularidad. Como también encontraba tiros cómodos con facilidad, los puntos llegaban con una facilidad pasmosa a su marcador. El Logrobasket, mermado por varias bajas por lesión, se mostraba muy inferior a los cordobeses. El primer cuarto del choque acabó con una renta de siete puntos para el Coto (13-20).

Las rotaciones del segundo cuarto acentuaron las diferencias entre un equipo y otro sobre la cancha. Los riojanos, con menos banquillo, estaban a merced de un Coto muy superior. Gonzalo Rodríguez podía darle minutos a todos sus jugadores, hasta a su último fichaje, Zack Rollins, que acabó el partido con siete puntos en diez minutos. El hueco en el marcador entre ambas escuadras se fue hasta los 22 puntos (19-41) unos segundos antes del descanso, al que se llegó con 21-41 en el marcador.

Los de Gonzalo Rodríguez controlan el partido

No varió el partido en el arranque del tercer cuarto. Los puntos de Black, Gonzalo Orozco, Alejandro Rodríguez y Sagnia le daban al Coto una cómoda renta. Gonzalo Rodríguez no podía estar más tranquilo en el banquillo, viendo la neta superioridad de su equipo. Sin embargo, el partido no se había acabado todavía. El duelo cambió de signo a partir del 38-57 del minuto 29.

El Logrobasket se animó al anotar varias canastas y empezó a recortar las diferencias. La defensa de los locales mejoró, al mismo tiempo que los cordobeses se relajaban más de la cuenta. La diferencia siguió bajando pese a los dos tiempos muertos que pidió Gonzalo Rodríguez. La remontada local parecía imposible, aunque daba la sensación de que los jugadores del Logrobasket y su afición creían en ella, pues empezaron a celebrar con ilusión cada canasta. El partido se apretó tanto que la renta cordobesa favorable quedó reducida a los dos puntos (57-59, minuto 36).

Gonzalo Orozco controla el balón. / Manuel Murillo

Los hermanos Orozco lideran a su equipo

Con el partido en un puño, entonces emergió la figura del base Gonzalo Orozco. Un triple suyo cortó la crisis anotadora de su equipo, que había recibido un parcial de 19-2 en siete minutos. También asumió la responsabilidad su hermano Alejandro, anotando dos tiros libres vitales en el momento preciso.

El Logrobasket se vino abajo al ver que la diferencia adversa volvía a crecer, sobre todo por el escaso tiempo de partido que quedaba. El Coto sentenció el choque al situarse con una renta de 13 puntos en el último minuto (61-74). Finalmente se llevó la victoria por 65-76.

El Coto viajó de regreso a Córdoba con la victoria en el bolsillo. También aprendió la lección de que no es una buena idea relajarse antes de tiempo. La Segunda FEB es una categoría traicionera en la que cualquier equipo puede sorprender a los que se encuentran en la parte alta de la tabla.

El Morón de Santaella, el próximo rival

El Coto descansará ahora el próximo fin de semana. El regreso a la competición llegará el 7 de marzo con la visita a Vista Alegre del Morón. El partido ante el conjunto que entrena José Antonio Santaella ha sido adelantado a latarde del sábado, a las 19.30 horas, por la disputa en la mañana del domingo del partido Córdoba Futsal-ElPozo Murcia. La recta final de la fase regular llegará a partir del partido contra el Morón. Los cordobeses dependen de sí mismos para conquistar en abril el título del Grupo Oeste de la Segunda FEB.

Tras salir del bache de las primeras semanas del año, el Coto ha vuelto a demostrar que es el equipo a batir en su grupo y casi en toda la categoría. La entidad que preside Rafael Blanco sueña con el ascenso.