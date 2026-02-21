El Rallycrono Ciudad de Córdoba comienza con cerca de medio centenar de pilotos participantes

El año automovilístico en la provincia arrancó con el Rallycrono Ciudad de Córdoba, la primera puntuable para el Campeonato de Andalucía de la modalidad.

Cerca de medio centenar de pilotos iniciaron en la mañana de este sábado su participación en este evento que organiza la Escudería Rallyeros Forever. El entorno de Trassierra, en el tramo conocido como Cerrotrigo, acogerá a pilotos y púbico a lo largo de la jornada.

El tramo, de 8,690 kilómetros, lo cubrirán los participantes en cuatro ocasiones, dos en cada sentido. El trazado alterna zonas rápidas con sectores más técnicos y revirados, exigiendo máxima concentración y precisión tanto a pilotos como a copilotos, en un entorno natural de gran atractivo para el público.

La principal novedad

Como principal novedad de esta quinta edición, el Tramo A2 ha sido designado como TC Plus, lo que le da un componente estratégico adicional a la competición. En esta segunda pasada en sentido A, los equipos buscarán marcar diferencias decisivas en la clasificación general.

El V Rallycrono Ciudad de Córdoba–Trassierra refuerza la capacidad organizativa de la Escudería Rallyeros Forever y el compromiso de las instituciones deportivas y administraciones públicas con el automovilismo provincial. Con una inscripción de alto nivel y una participación que vuelve a crecer, la prueba cordobesa promete espectáculo y emoción en el arranque del Campeonato de Andalucía 2026.