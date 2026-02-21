El Rahi Sepisur Adesal asalta Bolaños y se consolida en el liderato

El Rahi Sepisur Adesal dio un paso clave en su lucha por lograr el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima división del balonmano femenino. El conjunto de La Fuensanta venció por 31-32 al Bolaños, un rival directo en la lucha por los puestos de honor. Este triunfo le sirvió para mantenerse al frente de la tabla con 29 puntos, uno más que el Solíss Pozuelo y el Atac Oviedo BM, sus más inmediatos seguidores.

Las jugadoras cordobesas controlaron el partido en la primera parte con una máxima diferencia favorable de cuatro goles (9-13). La reacción de las locales apretó el marcador al descanso (17-19). El Adesal perdió el sitio sobre la cancha en el inicio de la segunda parte. El Bolaños aprovechó los errores de las cordobesas para darle la vuelta al partido (29-25, minuto 48). Cuando más difícil lo tenía, el Rahi Sepisur Adesal logró un parcial de 0-5 que le devolvió la iniciativa en el electrónico (29-30, minuto 55).

El gol de la victoria

El partido entró en una fase de infarto, en la que cada gol valió su peso en oro. La argentina Camila Bonazzola marcó el tanto del triunfo cordobés casi sobre la bocina (31-32). Por el Adesal jugaron Valero, García-Navas, Bonazzola (5), Turnes (8), Montero (3), Vacas (1), Lesmes, Acuña (2), Ruiz (8), Miranda, Oliva (1) y Roda (4).