Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Córdoba CFVía CrucisTurismoCarnavalOlivo ÁrticoVivienda nuevaRedada Ciudad JardínAECC
instagramlinkedin

Balonmano | División de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal asalta Bolaños y se consolida en el liderato

El conjunto de La Fuensanta gana por 31-32 en la cancha de un rival directo en la zona alta de la tabla

El Rahi Sepisur Adesal celebra la victoria en la cancha del Bolaños.

El Rahi Sepisur Adesal celebra la victoria en la cancha del Bolaños. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rahi Sepisur Adesal dio un paso clave en su lucha por lograr el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima división del balonmano femenino. El conjunto de La Fuensanta venció por 31-32 al Bolaños, un rival directo en la lucha por los puestos de honor. Este triunfo le sirvió para mantenerse al frente de la tabla con 29 puntos, uno más que el Solíss Pozuelo y el Atac Oviedo BM, sus más inmediatos seguidores.

Las jugadoras cordobesas controlaron el partido en la primera parte con una máxima diferencia favorable de cuatro goles (9-13). La reacción de las locales apretó el marcador al descanso (17-19). El Adesal perdió el sitio sobre la cancha en el inicio de la segunda parte. El Bolaños aprovechó los errores de las cordobesas para darle la vuelta al partido (29-25, minuto 48). Cuando más difícil lo tenía, el Rahi Sepisur Adesal logró un parcial de 0-5 que le devolvió la iniciativa en el electrónico (29-30, minuto 55).

Noticias relacionadas y más

El gol de la victoria

El partido entró en una fase de infarto, en la que cada gol valió su peso en oro. La argentina Camila Bonazzola marcó el tanto del triunfo cordobés casi sobre la bocina (31-32). Por el Adesal jugaron Valero, García-Navas, Bonazzola (5), Turnes (8), Montero (3), Vacas (1), Lesmes, Acuña (2), Ruiz (8), Miranda, Oliva (1) y Roda (4).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents