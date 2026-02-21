Fútbol sala | Primera División
Los palos provocan que el Córdoba Futsal no pase del empate en su regreso a Vista Alegre
El conjunto cordobés igualan a un tanto ante el O Parrulo Ferrol en un partido que merecen ganar los de Santoro
El Córdoba Futsal no pasó del empate a un tanto ante el O Parrulo Ferrol en su regreso a Vista Alegre tras el largo parón liguero. Los de Santoro merecieron el triunfo en un partido de la Primera División de fútbol sala en el que mandaron varios balones a los postes.
Los locales iniciaron el partido llevando la iniciativa del juego. El conjunto gallego presionaba mientras, a la espera de que llegara un error de los cordobeses. Los de Santoro querían ganar pero no tenían prisa por inaugurar el marcador. Pescio dispuso en el 7 de la primera ocasión con un disparo que no encontró la puerta rival.
Carlos Gómez abre el marcador
Los locales buscaban desgastar a su rival poco a poco. Así lograron en el minuto 10 situarse al borde del doble penalti favorable al forzar la quinta falta del O Parrulo. Unos segundos más tarde llegó el primer tanto. Arnaldo Báez sacó una falta en corto a Carlos Gómez para que el toledano marcara con un disparo desde la banda izquierda.
El tanto reforzó la confianza de un equipo que pasó a atacar con más insistencia. Murilo forzó un lanzamiento de diez metros –doble penalti- al cometer los gallegos la sexta falta. El propio brasileño efectuó un disparo que mandó fuera. Los de Santoro siguieron ejerciendo de dueños del balón en el tramo final de la primera parte.
El O Parrulo Ferrol intentó estirarse para quitarse de encima el dominio cordobés. Niko rozó el empate en el 18 pero su lanzamiento lo desvió Fabio con un pie. Los cordobeses aguantaron entonces en los mejores minutos de su rival gallego. Santa Cruz pudo marcar también pero de nuevo se encontró con el portero del cuadro cordobés.
El O Parrulo domina el juego
El balón empezó a rodar en la primera parte con el O Parrulo casi acaparando la posesión del esférico. Los cordobeses esperaron entonces agazapados hasta que les llegara su ocasión. Murilo contó con una buena ocasión en el 25 pero le faltó acierto para mandar el balón a la red. Los gallegos daba la sensación de que estaban cerca de empatar. Rubén sorprendió a todos, hasta a Fabio, con un lanzamiento de falta desde la banda izquierda que mandó al palo derecho.
El Córdoba Futsal pasó entonces a presionar en campo contrario para cortarle el ritmo a su rival. Arnaldo Báez robó en el 32 un balón en esa fase de presión. El paraguayo no pudo batir al portero rival en el mano a mano. Murilo mandó el balón a continuación al palo. El partido se había roto con la llegada de los minutos finales.
Novoa empató en el 34 en una jugada desgraciada. Varios jugadores cordobeses y hasta Fabio vieron pasar el balón sin detenerlo en su camino hacia la red. El Córdoba Futsal se lanzó a por todas a por el 2-1, lo que pudo conseguir Pescio en el 36. El disparo del argentino se marchó al palo. Los locales buscaron el tanto del triunfo en el último minuto con el portero-jugador pero el gol no llegó.
Ficha técnica:
1 - Córdoba Futsal: Fabio, Arnaldo Báez, Pablo del Moral, Titi del Rey, Carlos Gómez –cinco inicial-, Víctor, Hugo, Zequi, David Fernández, Pescio, Andrei, Murilo, Parreño y Mateo Villegas.
1 - O Parrulo Ferrol: Novoa, Santa Cruz, Jhoy, Rubén Orzáez, Starna –cinco inicial-, Iván Rumbo, Morgato, Diogo, Bruno Días, Turbi, Niko Vukmir, Caio César y Malaguti.
Goles: 1-0 (10’) Carlos Gómez. 1-1 (34’) Novoa.
Árbitros: Carrión y García. Mostraron amarilla a Zequi y David Fernández, del Córdoba Futsal, y a Santa Cruz y Turbi, del O Parrulo.
