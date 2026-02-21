Examen fuera de casa del Salerm Puente Genil para seguir respirando

El irregular momento del Salerm Puente Genil vuelve a poner a prueba al conjunto rojillo este domingo a las 12.00 horas. Los de Álvaro Cejudo visitan el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos para medirse al Almería B en un duelo marcado por la necesidad de sumar de ambos equipos.

El equipo pontanés llega a la cita tras empatar en el Manuel Polinario frente al Xerez DFC (1-1), un resultado que dejó sensaciones encontradas. Los rojillos lograron puntuar, pero siguen sin dar ese paso firme que les permita asentarse en la zona tranquila de la clasificación.

Irregularidad en el momento clave

La dinámica de las últimas semanas refleja la dificultad de los rojillos para encadenar resultados positivos. Además del empate ante el Xerez DFC, el conjunto pontanés cayó por la mínima frente al Melilla (1-0) y previamente había logrado una victoria importante ante el Antoniano (2-1). Una montaña rusa de resultados que mantiene al equipo en una situación comprometida.

Lance del encuentro entre la UD Melilla y el Salerm Puente Genil. / UD Melilla

Y es que, actualmente, el Salerm se mantiene en la decimotercera posición con 29 puntos, en puesto de playout. Una zona incómoda que obliga a mirar de reojo al descenso y, lógicamente, a los peligros que la propia posición implica -debería jugarse la permanencia en dicha fase en caso de quedar instalado en ella al final del calendario de Liga-. Por ello, el objetivo es claro: ganar para intentar salir de la zona peligrosa y ganar confianza en el tramo decisivo del campeonato.

La gran tarea del equipo de Álvaro Cejudo sigue estando lejos de casa. Como visitante, los de Puente Genil presentan uno de los balances más discretos de la categoría. De los once encuentros disputados fuera de su feudo, tan solo ha conseguido dos victorias y un empate, mientras que ha sufrido ocho derrotas. En total, apenas siete puntos lejos de su estadio, con 18 goles encajados y solo ocho a favor.

Un rival en apuros

Enfrente estará un Almería B que tampoco atraviesa su mejor momento. El filial almeriense es decimoséptimo con apenas 15 puntos y parece estar acusando el salto de exigencia de la categoría. Sus últimos resultados reflejan esa dificultad para competir con regularidad.

Jugadores del Salerm celebran uno de sus goles en Segunda RFEF. / Salerm Puente Genil

Los almerienses llegan tras caer ante el UCAM Murcia (2-1) y el Recreativo de Huelva (1-0), además de empatar frente al Real Jaén (1-1). Una racha que los mantiene en puestos de descenso y con la necesidad urgente de reaccionar.

Además, el Almería B presenta el peor registro como local del grupo. Tan solo ha logrado una victoria en el Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ha empatado cuatro partidos y ha perdido seis. Unos números que convierten el duelo en una oportunidad clara para el Salerm.

Oportunidad para dar un paso al frente

El encuentro se presenta como una ocasión clave para ambos conjuntos. El Salerm buscará romper su mala dinámica como visitante y sumar tres puntos vitales para alejarse de la zona roja. El Almería B, por su parte, intentará hacerse fuerte en casa para mantener vivas sus opciones de permanencia.