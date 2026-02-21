Empate agónico entre Cajasol Ángel Ximénez y Caserío Ciudad Real en el Alcalde Miguel Salas

El Cajasol Ángel Ximénez y el Caserío Ciudad Real firmaron un empate de alto voltaje (27-27) en el pabellón Alcalde Miguel Salas, en un duelo clave por la permanencia en la Liga Plenitude Asobal de balonmano. El duelo se resolvió con un tanto de Javier Domingo en los últimos instantes. El cuadro pontanés, que acarició el triunfo, suma ya nueve jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

El encuentro, planteado como una auténtica final para el conjunto pontanés en su pelea por alejarse de la zona de descenso, arrancó con imprecisiones ofensivas y protagonismo de los guardametas. Álvaro de Hita y Santiago Giovagnola sostuvieron a sus equipos en los primeros compases, aunque fueron los locales quienes golpearon primero con los tantos de Daniel Ramos y Dani Serrano (3-1, minuto 9).

La reacción del Caserío no tardó en llegar. Sergi Mach devolvió la igualdad al marcador (3-3, minuto 11) y dio paso a un intercambio constante de goles. David Estepa asumió galones en el ataque pontanés, mientras que el conjunto manchego encontró rentabilidad en los extremos Sergio López y Daniel Palomeque. En el tramo final del primer acto, una intervención decisiva de De Hita y un posterior tanto de Estepa permitieron al equipo de Toni Malla marcharse al descanso con una exigua ventaja (11-10).

El Caserío Ciudad Real se escapa en el marcador

Tras la reanudación, el Caserío Ciudad Real elevó el ritmo y encontró en el pivote Jorge Romanillos una vía de producción ofensiva que resultó determinante. Un parcial favorable otorgó a los visitantes su máxima renta (18-21, minuto 47), obligando a Toni Malla a detener el partido.

La respuesta local fue inmediata. Con Paco Bernabéu asumiendo la dirección y los lanzamientos exteriores de Serrano como argumento, el Ángel Ximénez neutralizó la desventaja. Incluso logró ponerse por delante gracias a un espectacular gol de campo a campo de Daniel Ramos (26-25, minuto 54), que encendió al Miguel Salas.

Sousa y Estepa defienden a Romanillos. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Un desenlace de infarto

El desenlace fue de máxima tensión. Ambos porteros firmaron intervenciones de mérito, con especial mención a la parada de Kotanidis a un siete metros ejecutado por Estepa. El propio jugador cordobés parecía redimirse al transformar el 27-26 a falta de cuarenta segundos. Cuando la victoria ya se saboreaba en Puente Genil, Javier Domingo silenció el pabellón con el definitivo 27-27 a nueve segundos de la bocina.

El reparto de puntos deja un sabor amargo en el Cajasol Ángel Ximénez, que continúa sin romper su dinámica negativa, mientras que el Caserío Ciudad Real rescata un empate de enorme valor en su lucha clasificatoria.