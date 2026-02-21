El Coto Córdoba llega a un partido trampa contra el Logrobasket

El Coto Córdoba de Baloncesto encara en la tarde de este domingo su último encuentro antes de la llegada de un nuevo parón liguero. Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez visitarán al Logrobasket a partir de las 17.30 horas. Andrea Alejo y Bernat Verdejo dirigirán el partido de la 19ª jornada.

El partido de Logroño le llega a los cordobeses justo antes de un parón por las ventanas FIBA. El conjunto cordobés afrontará este partido en un buen momento de forma, sobre todo tras derrotar en Vista Alegre al Caja87 y el Iraurgi, dos rivales directos en la lucha por el ascenso.

El Coto se ha asentado como líder virtual del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Solo el Baloncesto Valladolid se mantiene cerca de un equipo que quiere proclamarse campeón de la fase regular. El campeón dispondrá de la opción de subir ganando a doble vuelta al mejor del Grupo Este y eso quieren los cordobeses. Subir a la Primera FEB es el objetivo y la obsesión de esta entidad que preside Rafael Blanco.

El paso adelante de Pablo Sánchez

El paso adelante que ha dado el base jienense Pablo Sánchez le ha dado un salto de calidad a un equipo ya de por sí sólido en los puestos de base y escolta. El linarense y los hermanos cordobeses Gonzalo y Alejandro Orozco llevan el timón de una escuadra solvente.

Los cordobeses visitan a un bloque irregular como local, cancha en la que ya ha perdido cinco partidos. Los riojanos no pueden estar más presionados, pues se encuentran en la zona de promoción de descenso de la tabla. Ganar es la única consigna para un equipo que quiere salir cuanto antes del pozo de la tabla.

Kevin Schutte intenta un lanzamiento. / A.J. González

Gonzalo Rodríguez: "Cada partido se complica un poco más"

El técnico blanquiverde ha querido poner el foco en la evolución de los equipos a medida que avanza la competición, alertando sobre el buen momento del próximo adversario. "Vamos a jugar contra un equipo que viene en una dinámica muy positiva, que ha tenido muy buenos resultados en las últimas jornadas y que está en una tendencia de mejora constante en su juego". En este sentido, apostilla que el nivel competitivo aumenta conforme transcurren las jornadas y que "la tendencia de la liga es que, a medida que avanzan las jornadas, los equipos van jugando mejor y preparan sus partidos de forma mucho más detallada. Cada partido se complica un poco más», recalca.

Más allá del análisis táctico, el técnico de Santiago de Compostela ha puesto en valor la identidad colectiva de su plantilla, uno de los pilares del buen rendimiento que ha mostrado hasta ahora. "Desde el primer día lo buscamos así. Somos un equipo en el que todos los jugadores participan, todos aportan". Para Rodríguez Palmeiro, la clave reside en "ese espíritu, esa química, esa forma de entender lo que es un equipo".

El base Iker Montero (11,7 puntos), el base estadounidense Alec Plitzuweit (11) y el pívot senegalés de 2,11 Pape Sall (10,6) son los referentes ofensivos de un equipo que sueña con salvar la categoría. El partido promete ser igualado, al menos hasta el descanso. La lucha por el rebote marcará el desarrollo de un partido clave en el futuro inmediato del Coto Córdoba de Baloncesto.