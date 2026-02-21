Vuelta a Andalucía: el belga Tom Crabbe triunfa en la llegada masiva de Pozoblanco

El ciclista belga Tom Crabbe, del equipo Flanders-Baloise, consiguió este sábado la victoria en la cuarta etapa de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, disputada en su totalidad en la provincia de Córdoba, con salida en la localidad de Montoro y llegada en Pozoblanco, con 166 kilómetros de recorrido exigente en algunos tramos. Fue una jornada muy cordobesa, pues los ciclistas atravesaron Montoro, Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, El Guijo, Pedroche, Dos Torres, Añora y Pozoblanco.

Crabbe se impuso en un cerrado sprint con un tiempo de 3:50.02 horas en una jornada en la que el español Iván Romeo, del Team Movistar, siguió por tercera jornada como líder de la general cuando falta una etapa para el final de la carrera.

El joven ciclista vallisoletano tiene una ventaja de 7 segundos con respecto al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), de 49 con respecto al francés Gregoire y de 50 frente al también galo Christophe Laporte (Team Visma). La cuarta posición la ocupa Jon Barrenetxea (Movistar Team) a 51 segundos del líder de la clasificación general. Uno de los favoritos al inicio de la carrera, el inglés Tom Pidcock, Johannes Kulset y Torstein Traeen, se encuentran a 52 segundos.

El público pozoalbense sigue la carrera en la zona de meta. / Rafa Sánchez

La escapada del día

El francés Geoffrey Bouchard (Team TotalEnergies), el español Nil Gimeno (Kern Pharma) y el italiano Luca Cretti (MBH Bank CSB Telecom) fueron los protagonistas de la cuarta jornada de la Ruta del Sol. Nada más producirse la salida neutralizada de Montoro saltaron del pelotón y en un abrir y cerrar ojos lograron una ventaja importante.

Fue en el kilómetro 8 cuando se fraguó la escapada y a los 20 ya alcanzaron un aventaja de 1:50 minutos, la máxima de su aventura, que les permitió coronar en cabeza el Alto de Españares, de segunda categoría, la única dificultad montañosa de la jornada.

El pelotón se lo tomó con tranquilidad y no fue hasta los últimos 50 kilómetros cuando empezó a reaccionar, máxime cuando la organización dispuso una serie de bonificaciones en la recta final con el denominado Kilómetro de Oro. Primero quedó descolgado Nill Gimeno, debido a una avería mecánica. A falta de 28 kilómetros para la meta se puso fin a la aventura de Bouchard y Cretti.

El concejal de Deportes de Pozoblanco, Agustín Cantero, felicita al belga Tom Crabbe. / Rafa Sánchez

El Kilómetro de Oro

El Uno-X Mobility y el Movistar Team tomaron el control, porque la diferencia entre Iván Romeo y el noruego Andreas Leknessund en la general era de sólo de 7 segundos, a la hora de afrontar el Kilómetro de Oro, tres esprints en 1.000 metros, pero que finalmente no cambiaron la clasificación.

De ese marcaje entre los dos conjuntos se aprovecharon el polaco Marcin Budzinski (MBH Bank Ballan ), Tim Wellens (UAE Team Emirates), que el pasado lunes ganó la Clásica Jaén Paraíso Interior, y el francés Christophe Laporte (Team Visma), el primer líder de la ronda andaluza, aunque la aventura fue efímera y todo se decidió en el sprint en las calles de Pozoblanco.

Ahí surgió el ciclista belga Tom Crabbe, un joven de 20 años, de un equipo modesto, el Flanders-Baloise, que fue valiente y desafió a los especialistas para superar al noruego Soren Warenskjold (Uno-X Mobility), al francés Sandy Dujardin (Team TotalEnergies) y al español Álex Arambururu (Cofidis), mientras que Laporte fue quinto en la clasificación de la etapa.

Lucena decidirá el ganador de la general

La quinta y última etapa se celebra este domingo con salida en La Roda de Andalucía (Sevilla) y llegada en Lucena (Córdoba), con un trazado de 167 kilómetros. El espectáculo estará servido en la jornada final de la Vuelta a Andalucía.

La Vuelta a Andalucía acabará este domingo con una jornada que arrancará en La Roda de Andalucía (Sevilla) y concluirá en Lucena tras 167,8 kilómetros. La jornada dará sus primeras pedaladas a las 10.55 horas. A la provincia de Córdoba entrará sobre las 11.49 horas. Los corredores pasarán por el centro de Puente Genil a las 11.56. Seguidamente recorrerá Montalbán (12.35), La Rambla (12.40), Fernán Núñez (12.53), la meta volante de Montemayor (12.59), la meta volante de Montilla (13.21), Aguilar de la Frontera (13.32) y Monturque (13.47), para llegar a Lucena a las 13.56 horas.

Una vez en la ciudad lucentina, los corredores harán dos veces un circuito que tendrá el Alto de la Primera Cruz como momento culminante. Por la cima de este puerto pasarán a las 14.31 y 15.04 horas. Posteriormente habrá un descenso que les llevará a la meta de Lucena, donde acabará la carrera sobre las 15.11 horas en la Avenida Santa Teresa.