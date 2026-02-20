La Vuelta a Andalucía llega a la provincia: todo lo que debes saber sobre la etapa Montoro-Pozoblanco

La penúltima etapa de la Vuelta a Andalucía, prevista para este sábado, 21 de febrero, trasladará a la caravana ciclista a la provincia de Córdoba, con salida en Montoro y llegada en Pozoblanco, en pleno corazón del Valle de Los Pedroches. A lo largo de los 166 kilómetros, los ciclistas deberán subir el Alto de Españares (Segunda Categoría) como principal dificultad montañosa.

La cuarta etapa ha sido la elegida para la disputa del Kilómetro de Oro, que permitirá a los corredores bonificar con segundos válidos para la general. Habrá tres esprints, uno cada 300 metros, a catorce kilómetros de Pozoblanco. Los ciclistas pasarán por allí a las 14.52 horas.

Varios ciclistas, durante el recorrido. / Jesus Jiménez

La primera etapa cordobesa dará comienzo a las 11.05 horas con la salida neutralizada por las calles de Montoro. Por el Alto de Españares está previsto que pasen los corredores sobre las 11.51 horas, siempre que se cumpla con el horario intermedio establecido. Posteriormente atravesarán Venta del Charco (11.56 horas), Cardeña (12.09), la meta volante de Villanueva de Córdoba (12.51), Torrecampo (13.20 horas), El Guijo (13.35), Pedroche (13.46), Dos Torres (14.05), Añora (14.12), meta volante de Pozoblanco (14.23), Pedroche (14.37), Dos Torres (14.55), Añora (15.01) y Pozoblanco (15.12).

Un final apto para velocistas

La recta de meta, situada en la calle Alcaracejos, es llana y de seis metros de ancho, por lo que es propicia para la disputa de un esprint masivo, como ya ocurrió el pasado año. Pozoblanco recibirá una meta de la Vuelta a Andalucía por segundo año seguido. El noruego Kristoff venció en el 2025 en la meta de Pozoblanco, resuelta con una llegada masiva.