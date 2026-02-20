Lesión Huijsen: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Arbeloa celebraba este viernes en rueda de prensa tener a todos sus centrales sanos a la espera de Militao, pero la situación ha dado un vuelco unos minutos después. Durante el entrenamiento del conjunto blanco no se ha visto a Dean Huijsen.

El central español ha caído lesionado y no ha podido ejercitarse junto a sus compañeros. Este es el comunicado oficial del Real Madrid: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Pendiente de evolución".

El equipo que dirige Arbeloa pierde a uno de sus centrales titulares en un momento crucial. El internacional español es baja segura para el partido contra Osasuna en El Sadar de este sábado y su presencia en el encuentro ante el Benfica del próximo miércoles está en duda, según fuentes del club.

El conjunto blanco pagó la cláusula de 60 millones de euros al Bournemouth para hacerse con uno de los centrales más prometedores del panorama europeo el pasado verano. Las expectativas se dispararon con su rendimiento en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, la temporada no está siendo sencilla para el central. Huijsen ha sufrido en algunos partidos importantes e incluso ha sido señalado directamente por el público del Santiago Bernabéu, que le ha pitado en varias situaciones, agravando todavía más el nerviosismo del futbolistas.

Huijsen, ante el Liverpool / Agencias

A pesar de todo, el defensa había conseguido cuajar una actuación muy positiva en el partido de ida ante el Benfica, justo después de un error grave provocando un penalti infantil en el partido ante la Real Sociedad. La lesión frena en seco su continuidad, aunque por suerte para el Madrid no reviste gravedad y estará disponible muy pronto.

Arbeloa tendrá que disputar el partido ante Osasuna con Rüdiger y Asencio. Se trata de una pareja de garantías, pero también de dos futbolistas que han arrastrado muchos problemas físicos durante la temporada y que tienen que estar entre algodones. Ambos podrían ser la defensa titular en el encuentro de Champions en el Bernabéu si Huijsen no llega a tiempo.

Hasta el momento, el ex del Bournemouth ha disputado 27 partidos entre todas las competiciones, a los que hay que sumar los 5 que jugó en el Mundial de Clubes. Su rendimiento ha sido muy irregular, dejando muy buenas actuaciones, especialmente con balón, y otras en las que ha mostrado sus debilidades defensivas.