La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena defiende el liderato y el Córdoba CF B busca reaccionar fuera

La jornada en el Grupo 10 de Tercera RFEF presenta varios encuentros de interés para los equipos cordobeses, con objetivos muy distintos en juego y puntos de gran valor clasificatorio. El Córdoba CF B afronta una salida exigente ante el Cádiz B (sábado, 16.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena tratará de defender el liderato frente al Ceuta B (sábado, 16.30 horas). Por su parte, el domingo a las 16.30 horas, el CD Pozoblanco buscará reencontrarse con la victoria en su visita al Atlético Onubense.

Cádiz B - Córdoba CF B (sábado, 16.00 horas)

El Córdoba CF B afronta una nueva jornada con la urgencia de cambiar el rumbo y frenar una dinámica que amenaza con complicar seriamente su situación en la tabla. El filial blanquiverde llega tras sufrir una dura derrota en el derbi frente al Ciudad de Lucena (0-4), un resultado que agravó una racha negativa en la que también había encadenado cinco derrotas consecutivas, pese al reciente empate sin goles ante el Sevilla C. Con 23 puntos, los cordobesistas ocupan la decimotercera posición y se sitúan a solo cuatro del descenso, por lo que sumar comienza a ser una necesidad imperiosa para evitar caer a la zona de peligro.

El reto no será sencillo, ya que enfrente estará un Cádiz B que pelea por objetivos mucho más ambiciosos. El filial gaditano es séptimo con 33 puntos y se encuentra a solo dos de los puestos de playoff, lo que convierte el encuentro en una oportunidad clave para seguir presionando la zona noble. No obstante, los amarillos tampoco atraviesan su mejor momento y encadenan varias jornadas sin conocer la victoria, tras empatar con el Chiclana (1-1) y caer ante el Conil (0-1) y el Atlético Central (2-0).

Ciudad de Lucena - Ceuta B (sábado, 16.30 horas)

Por su parte, el Ciudad de Lucena regresa a su estadio en plena lucha por consolidar el liderato y prolongar la excelente dinámica de resultados que ha mostrado en las últimas semanas. El conjunto de Antonio Jesús Cobos llega tras firmar una victoria contundente en el derbi ante el Córdoba CF B (0-4), un triunfo que dio continuidad al logrado frente al Atlético Central (2-1) y que dejó atrás el tropiezo previo ante el Conil (3-2). Esta reacción ha permitido a los lucentinos colocarse en la primera posición con 39 puntos, por lo que el objetivo será mantener la regularidad y defender el liderato ante su afición.

Enfrente estará un Ceuta B que también mira hacia la zona alta y que llega dispuesto a poner a prueba la fortaleza del líder. El filial caballa ocupa la octava posición con 33 puntos y ha mostrado una trayectoria competitiva en las últimas jornadas, en las que ha sumado un empate ante el Bollullos (1-1), una victoria de mérito frente al Linense (2-0) y una derrota contra el Atlético Onubense (2-0). Con margen para acercarse a los puestos de privilegio, los ceutíes buscarán sorprender en un escenario exigente.

Atlético Onubense - CD Pozoblanco (domingo, 16.30 horas)

El CD Pozoblanco afronta una nueva jornada con la necesidad de reaccionar y volver a la senda positiva si quiere mantener sus aspiraciones de acercarse a la zona noble. El conjunto pozoalbense llega tras caer ante el Tomares (1-2), un tropiezo que frenó la mejoría mostrada en semanas anteriores, cuando logró imponerse al Castilleja (0-2) y empatar frente al Coria (1-1). Con 31 puntos en su casillero, los de Alberto Fernández ocupan la novena posición y se encuentran a cuatro puntos de los puestos de privilegio, por lo que el choque se presenta como una oportunidad clave para no perder comba en la pelea por la parte alta.

Enfrente estará el Atlético Onubense, que llega en un momento delicado tras encadenar dos derrotas consecutivas ante el San Roque de Lepe (4-0) y el Coria (2-1). El filial onubense suma 25 puntos y ocupa la duodécima posición, no muy lejos de su rival en la tabla, por lo que un triunfo le permitiría recortar distancias y tomar aire.