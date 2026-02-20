El Córdoba Futsal quiere acercarse a la zona de play off ante el equipo revelación

El Córdoba Futsal afronta este sábado una nueva reválida en la Primera División de fútbol sala. Tras su brillante triunfo del pasado fin de semana en el feudo del vigente campeón de liga, el Jimbee Cartagena, ahora vuelve al calor de su público para recibir al O Parrulo Ferrol. Este encuentro arrancará a las 20.00 horas en el Palacio Municipal de los Deportes Vista Alegre.

El choque entre cordobeses y ferrolanos será dirigido por la pareja de colegiados castellano-manchegos compuesta por Alberto Carrión y Ricardo García. Las cámaras del canal LaLiga+ retransmitirán en directo la contienda.

Regresos y rotaciones

Emanuel Santoro recuperará para el choque al ala argentino Tomás Pescio, una vez cumplido su partido de sanción. El retorno del granadino Javi Aranda, ausente desde finales de diciembre debido a problemas musculares, tendrá sin embargo que esperar. Más de dos meses lleva de baja ya el joven canterano, uno de los jugadores habituales en las rotaciones de Santoro hasta la lesión que le tiene ahora en el dique seco.

El técnico argentino, tras la sesión de la matinal de este sábado, completará la convocatoria con algún jugador del filial. David Fernández es hasta el momento el componente del segundo equipo que en más ocasiones ha entrado en las listas de Santoro. Los califales tratarán de hacerse fuertes en casa, con el objetivo de no perder comba con los ochos puestos de play off por el título, los cuales tenía a cuatro puntos al inicio de la jornada.

El Córdoba Futsal ha demostrado que le vienen bien los regresos a la competición tras un largo parón. Esta temporada la empezó venciendo en la cancha de ElPozo Murcia, un equipo que tras esa derrota llegó a estar 19 partidos sin conocer la derrota.

Carlos Gómez golpea el balón. / Víctor Castro

El recuerdo de un gran triunfo

Ahora ha derrotado al campeón de la Liga y de la Supercopa en las dos últimas temporadas, además en su propia pista, una cancha en la que siempre se ha mostrado muy fuerte. De hecho, unos días más tarde goleó por 7-2 al Movistar Inter en una eliminatoria a partido único de cuartos de final de la Copa del Rey. Mantener la solidez y el orden delante de su portería del duelo de Cartagena, le permitiría a buen seguro sumar los tres puntos.

Enfrente tendrá a un equipo que, pese a su condición de recién ascendido, se está erigiendo en el revelación de la máxima categoría. Los gallegos, de la mano de Gerard Casas, suman 24 puntos, los mismos que los cordobesistas, a cuatro puntos de la zona de la tabla que en junio dará derecho a competir por el título de la Liga. Los cordobeses perdieron por 4-2 hace tres meses en el partido de la primera vuelta, jugada en el pabellón ferrolano. Por tanto, intentarán vencer y hacerlo por tres tantos.

Los jugadores cordobeses están a punto de concluir el segundo tercio de la competición. Dos partidos ante el O Parrulo y el Barça le quedan para llegar a la vigésima jornada. A partir de entonces, cada punto tendrá un valor doble. Todos los equipos pelearán más todavía por los puntos desde entonces, pues cada uno querrá cumplir con los objetivos fijados en el inicio de la temporada.

El estreno de Andrei y Parreño en Vista Alegre

El club que preside José García Román ha hecho un llamamiento a la afición para que pueble en gran número la grada de Vista Alegre. Los dos fichajes del Córdoba Futsal en el mercado invernal, el cierre brasileño Andrei y el pívot valenciano Parreño, debutarán en Vista Alegre en un duelo oficial.