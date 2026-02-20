El Cajasol Ángel Ximénez se juega dos puntos clave ante un Caserío Ciudad Real débil como visitante

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este sábado a las 19:30 horas, en el pabellón Alcalde Miguel Salas, un compromiso de máxima exigencia ante el Caserío Ciudad Real, un rival que llega a Puente Genil con el único objetivo de sumar la victoria. Para los pontanenses, el margen de error es mínimo en la Asobal de balonmano: los dos puntos son imprescindibles.

En el partido de la primera vuelta, el conjunto cordobés logró su primera victoria de la temporada, ganando entonces por 27-31. Pero el contexto competitivo ha variado de forma notable desde entonces. El crecimiento del equipo manchego y la irregularidad del cuadro pontano han equilibrado aún más un duelo que se prevé igualado hasta los últimos minutos. El encuentro estará dirigido por los colegiados Miguel Martín Soria Fabián (Comunidad Valenciana) y Jesús Álvarez Menéndez (Asturias).

Fortaleza manchega en casa

La diferencia entre ambos conjuntos se explica, en gran medida, por su rendimiento como locales. El Caserío se ha mostrado especialmente sólido en el Quijote Arena, donde ha firmado victorias de prestigio ante equipos como Granollers o Bidasoa. En cambio, lejos de Ciudad Real solo ha conseguido tres puntos: un triunfo en Guadalajara en noviembre (28-30) y un empate en Huesca (29-29). Estos registros anticipan un choque equilibrado, con alternativas constantes y previsiblemente resuelto en un final ajustado.

Giovagnola y una defensa intensa, las claves del Caserío

El técnico del Ángel Ximénez, Toni Malla, conoce bien las fortalezas del conjunto manchego. La portería es su principal baluarte. Giovagnola acumula 146 paradas y se sitúa entre los cuatro guardametas más destacados del campeonato, a solo una intervención del segundo y tercer clasificado en el ranking estadístico.

El Caserío destaca además por su intensidad defensiva y un juego ofensivo dinámico. Su segunda línea aporta velocidad y desequilibrio, mientras que la primera línea muestra claridad en la toma de decisiones. Sergi March y Pérez de Inestrosa asumen el liderazgo creativo, respaldados por laterales como Javi Domingo, Albizu, Linhares y Alonso Moreno, con pasado en la cantera del Ángel Ximénez.

Toni Malla dirige a su equipo durante un encuentro. / BM PUENTE GENIL

El Ángel Ximénez, obligado a dar un paso al frente

Por su parte, el conjunto pontanense deberá mantener la mejoría defensiva exhibida en las últimas jornadas, pese a que los resultados no le hayan acompañado. David Estepa atraviesa un momento de creciente confianza, mientras que Dani Serrano y Pablo Simonet se encuentran en un buen estado de forma. Será clave aumentar la eficacia desde el pivote y mejorar el rendimiento en el lateral derecho para equilibrar el potencial ofensivo visitante.

En definitiva, el duelo entre Ángel Ximénez y Caserío Ciudad Real no será apto para cardíacos. Con dos equipos necesitados y estilos intensos, la emoción está garantizada en Puente Genil, donde el apoyo de la afición puede marcar la diferencia.