De final en final Alcaraz da caza a Ferrero

Carlos Alcaraz jugará la final del torneo de Doha después de superar al vigente campeón, Andrey Rublev (7-6 (3) y 6-4) en un partido en el que volvió a demostrar su excepcional estado de forma en un inicio de 2026 en el que suma ya once de once entre el triunfo en Australia y su andadura por la capital catarí.

En otro encuentro exigente, el tenista español volvió a dejar sin premio la mejor versión de su rival para conseguir el billete para la que será la 34ª final de su carrera en el circuito profesional. Un número con el que iguala a su exentrenador, Juan Carlos Ferrero, y que lo sitúa ya como el sexto tenista español con más presencias en finales por detrás de Sergi Bruguera (35), Carlos Moyà (44), David Ferrer (52), Manuel Orantes (72) y Rafa Nadal (131).

Será en busca del 26º título de su carrera después de volver a salir vencedor en una semifinal, al igual que en las últimas 18 de 19. No hay duda que en las rondas finales la fiabilidad del murciano es total y absoluta y ya avisó en su estreno en Doha que solo piensa en finales y títulos, como el que tratará de levantar este sábado después de imponer su ley ante un Rublev que pese a salir con todo su arsenal, acabó desquiciado ante la imposibilidad de doblegar al murciano.

Y eso que en el inicio de partido el ruso puso sobre la pista todas sus intenciones, tratando de endurecer de buenas a primeras los intercambios en busca de ver si Alcaraz acusaba el esfuerzo necesitado ante Khachanov en cuartos de final. Y pese a que no tuvo la frescura habitual, el tenista de El Palmar se resistió a base de talento en un duelo que se decidió a base de duros golpes desde el fondo de la pista.

Alcaraz durante la segunda ronda en Doha / Europa Press

Un juego en el que Rublev se siente cómodo cuando tiene el día fino y lo demostró de nuevo llevando la decisión al límite y sabiendo responder a los golpes que le prupuso el español en el partido. Sobre todo en un primer set en el que llegó a remontar por dos veces la ventaja de Carlitos, que se acabó llevando el premio en el 'tie break'.

Montaña rusa

Un golpe fundamental por no tener que volver a remar como en el partido de cuartos y que además dejó tocado a un Rublev sabedor que había dejado escapar una oportunidad de oro para hacer mucho daño a Alcaraz.

A raquetazo limpo contra su rodilla acabó el set el ruso, que tuvo que ir a curarse a los vestuarios. Y más se quería pegar después de un inicio de segundo set en el que volvió a jugar perfecto, pero en el que se volvió a topar con un Alcaraz descomunal que no solo salvó las opciones de rotura, sino que se la adjudicó él con un juego descomunal al resto.

Pero el saque del murciano sigue sin encontrar la fiabilidad esperada y volvió a dar vida al ruso que pese a saber dar con la tecla al resto, se mostró también vulnerable al saque.

Pudo cerrar Alcaraz con servicio en el noveno juego, pero Rublev salvó tres bolas de partido y alargó un poco más allá de las dos horas la decisión del partido, que llegó con una rotura final y con la sexta oportunidad para un Alcaraz que acabó con un grito de alivio y de alegría camino a una nueva final.

Una nueva final que además da todavía más margen al murciano en lo más alto de la clasificación, donde ya tiene asegurada su presencia hasta la llegada de la gira de tierra batida.

En busca de un nuevo título, el murciano se las verá con Jakub Mensik o Arthur Fils.