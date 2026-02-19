El Torneo Baby Cracks llega a la décima edición en su mejor momento

El club Cordobasket va a poner en marcha la décima edición del Torneo Baby Cracks, una iniciativa dirigida a los jugadores de baloncesto más pequeños. La cita tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero (categoría premini), 28 (babybasket) y 6-8 de marzo (minibasket).

El torneo alcanza los diez años de existencia en un excelente estado de salud. La organización tiene previsto que participen más de 500 jugadores de 39 equipos masculinos, femeninos y mixtos. Habrá conjuntos de todas las provincias andaluzas menos Jaén. Asistirán conjuntos de clubes de prestigio en el baloncesto andaluz como Estepona, Coria, Gelves, El Toyo, CB Almería, G+B, Puerto Real, Xerez o San Felipe Neri.

Las sedes

Los encuentros se desarrollaron en los pabellones municipales de Alcolea, Fidiana, Margaritas, La Carlota, La Victoria y San Sebastián de los Ballesteros. El entrenador malagueño Francis Tomé será la estrella invitada. Tomé, que ha llegado a entrenar al Estepona en la máxima categoría del baloncesto femenino, impartirá un clínic el próximo 7 de marzo. Durante las jornadas del torneo habrá actividades lúdicas como pintacaras, circo o juegos cooperativos.

La presentación contó con la asistencia de la concejala de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cynthia Bustos; del delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena; del diputado de Deportes, Antonio Martín; del presidente del club Cordobasket, Ángel Lopera; y del presidente del Consejo Rector de Alsara, Antonio Navarro.