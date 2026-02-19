Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reestructuración gobierno localRector UCOAyudas inundacionesHipotecasCCFAndrés de InglaterraExportacionesEl tiempoPrecio de la viviendaBinter
instagramlinkedin

Baloncesto

El Torneo Baby Cracks llega a la décima edición en su mejor momento

La actividad reunirá a más de 500 jugadores menores de 13 años entre los días 21 de febrero y 8 de marzo

La mascota del Torneo Baby Cracks, Antonio Martín, Antonio Navarro, Cynthia Bustos, Eduardo Lucena y Ángel Lopera, en la presentación del Torneo Baby Cracks.

La mascota del Torneo Baby Cracks, Antonio Martín, Antonio Navarro, Cynthia Bustos, Eduardo Lucena y Ángel Lopera, en la presentación del Torneo Baby Cracks. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El club Cordobasket va a poner en marcha la décima edición del Torneo Baby Cracks, una iniciativa dirigida a los jugadores de baloncesto más pequeños. La cita tendrá lugar los días 21 y 22 de febrero (categoría premini), 28 (babybasket) y 6-8 de marzo (minibasket).

El torneo alcanza los diez años de existencia en un excelente estado de salud. La organización tiene previsto que participen más de 500 jugadores de 39 equipos masculinos, femeninos y mixtos. Habrá conjuntos de todas las provincias andaluzas menos Jaén. Asistirán conjuntos de clubes de prestigio en el baloncesto andaluz como Estepona, Coria, Gelves, El Toyo, CB Almería, G+B, Puerto Real, Xerez o San Felipe Neri.

Las sedes

Los encuentros se desarrollaron en los pabellones municipales de Alcolea, Fidiana, Margaritas, La Carlota, La Victoria y San Sebastián de los Ballesteros. El entrenador malagueño Francis Tomé será la estrella invitada. Tomé, que ha llegado a entrenar al Estepona en la máxima categoría del baloncesto femenino, impartirá un clínic el próximo 7 de marzo. Durante las jornadas del torneo habrá actividades lúdicas como pintacaras, circo o juegos cooperativos.

Noticias relacionadas y más

La presentación contó con la asistencia de la concejala de Recursos Humanos, Salud Laboral, Gestión, Salud y Consumo y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cynthia Bustos; del delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena; del diputado de Deportes, Antonio Martín; del presidente del club Cordobasket, Ángel Lopera; y del presidente del Consejo Rector de Alsara, Antonio Navarro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents