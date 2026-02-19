El Real Club Priego Fundación Kutxabank alcanza las semifinales de la Copa del Rey pero cae ante el Olot

Cuando se dice que el nivel de la competición aumenta con el paso de las temporadas no es baladí. Si a eso le sumas la cantidad de partidos que muchos deportistas aglutinan a sus espaldas, pues el cansancio también hace mella. Todo ello ha formado un cóctel que ha pasado factura en Tarragona. Tanto el Real Club Priego Fundación Kutxabankcomo el Museo de la Almendra Francisco Morales han sido eliminados de la Copa del Rey y Copa de la Reina de tenis de mesa, respectivamente, el conjunto masculino en semifinales y el femenino en la fase de grupos.

Por un lado, el Real Club Priego Fundación Kutxabank comenzaba su periplo en territorio catalán este mismo jueves, directamente en cuartos de final. Los inicios siempre son duros y se notó. El cuadro prieguense sufrió en exceso para derrotar por 3-2 al Visit Pontevedra, pero se clasificó en semifinales para tratar de defender su título de la Copa del Rey conseguido durante el pasado curso.

Sin embargo, el poco descanso entre partidos y la acumulación de minutos competitivos en las últimas semanas han hecho que las fuerzas flaqueasen. Además, el CTT Olot, su rival en semifinales, estaba a un nivel excelso, con la capacidad de dar la sorpresa en Tarragona. Y así fue. El Real Club Priego Fundación Kutxabank cayó en esta ronda por 1-3 y quedó eliminado de la Copa del Rey.

Mala jornada para el bloque femenino prieguense

Mismo destino para un Museo de la Almendra Francisco Morales que se jugaba en la matinal de este jueves acceder directamente a las semifinales de la Copa de la Reina. En cambio, tampoco fue el día para el conjunto prieguense que cayó en sus dos partidos, quedando apeado también del torneo del KO en la fase de grupos.