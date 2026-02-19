El Rallycrono Ciudad de Córdoba Trassierra abrirá el año automovilístico en la provincia

La temporada automovilística andaluza arrancará este fin de semana con la celebración del Rallycrono Ciudad de Córdoba–Trassierra, prueba organizada por la Escudería Rallyeros Forever que se disputará entre el viernes y el sábado en el entorno natural de Trassierra.

La cita, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallycronos y para la Copa Diputación de Córdoba 2026, cerró su inscripción con un total de 54 equipos, superando la cifra de la pasada edición y consolidándose como una de las pruebas de referencia del calendario regional.

El recorrido

El recorrido se desarrollará en la carretera de Santa María de Trassierra en dirección a Villaviciosa de Córdoba, concretamente en el conocido tramo de Cerrotrigo —habitual en el Rallye Sierra Morena—. La prueba contará con un total de 34,760 kilómetros cronometrados, distribuidos en dos tramos a doble pasada. El trazado alterna zonas rápidas con sectores más técnicos y revirados, exigiendo máxima concentración y precisión tanto a pilotos como a copilotos, en un entorno natural de gran atractivo para el público.

Las verificaciones técnico-administrativas, así como el parque cerrado previo y final, estarán ubicados, como en ediciones anteriores, en el Castillo de la Albaida, que volverá a ejercer como centro neurálgico del evento.

Uno de los coches participantes en el Rallycrono Ciudad de Córdoba. / Manuel Murillo

Roberto Cano, principal referencia deportiva

Entre los inscritos destaca la participación del actual subcampeón andaluz, Roberto Cano, que competirá al volante de un Peugeot 308 Racing Cup. El piloto parte como uno de los grandes favoritos al triunfo, elevando el nivel competitivo de una lista de inscritos que combina experiencia, juventud y una notable variedad de monturas. Su presencia supone un importante atractivo para la afición, que podrá disfrutar de uno de los referentes del automovilismo andaluz en un trazado especialmente técnico y exigente.

La prueba arrancará este sábado a las 10.00 horas con la salida del primer participante del tramo A1. La prueba se compone de cuatro pasadas sobre un mismo tramo cronometrado de 8,690 kilómetros, dos en cada sentido (A y B), sumando un total de 34,760 kilómetros contra el crono.

Como principal novedad de esta quinta edición, el Tramo A2 será designado como TC Plus, lo que añadirá un componente estratégico adicional a la competición. En esta segunda pasada en sentido A, los equipos buscarán marcar diferencias decisivas en la clasificación general.

Una cita consolidada en el calendario andaluz

El V Rallycrono Ciudad de Córdoba–Trassierra refuerza la capacidad organizativa de la Escudería Rallyeros Forever y el compromiso de las instituciones deportivas y administraciones públicas con el automovilismo provincial. Con una inscripción de alto nivel y una participación que vuelve a crecer, la prueba cordobesa promete espectáculo y emoción en el arranque del Campeonato de Andalucía 2026.