El Celta asalta el Toumba y consigue un tesoro para la vuelta

El Celta derribó el muro del hasta esta noche inexpugnable Toumba Stadium. Nadie había ganado allí en más de un año. Y los de Giráldez, después de una gran primera mitad en la que Iago Aspas y Miguel Román brillaron por encima del resto de futbolistas, lo lograron en el partido de ida del playoff de Europa League. Los celestes lograron un triunfo importantísimo en el feudo del PAOK (1-2) y dieron un paso de gigante para finiquitar el pase dentro de una semana en Vigo. La noche pudo ser redonda porque el Celta se sintió muy superior cada vez que atacó al conjunto de Salónica. Aspas y Swedberg marcaron antes del descanso, pero en la segunda parte el equipo cedió demasiado terreno, no pudo materializar sus ocasiones —alguna muy clara— y el conjunto griego recortó distancias para apretar la eliminatoria.

La ocasión merecía que el Celta se tomase el partido muy en serio desde el principio y así lo hizo. Claudio Giráldez puso sobre el campo a su hipotético once de gala —en caso de que ese concepto existiese en la cabeza del técnico porriñés—. Solo se reservó en el banquillo a Fer López. Desde el principio el equipo se mostró muy fiable. En medio de un escenario intimidante, el Celta supo poner en su lugar a un PAOK que quiso apretar en los primeros minutos pero que pronto evidenció sus carencias. Llegaban los griegos a este partido con bajas importantes, sobre todo en el centro del campo sin Konstantelias y en la delantera sin Giakoumakis, y se quedaron sin soluciones cuando los vigueses pausaron el juego y ajustaron la presión.

El primer aviso lo dio Williot Swedberg con una doble ocasión. El sueco se coló entre los centrales tras un buen servicio de Aspas y quiso sorprender al portero Tsiftsis con un remate al palo corto. El guardameta griego repelió el disparo y se agigantó para tapar de nuevo al atacante del Celta, que se había hecho con el rechace. Los vigueses empezaron a encontrarse cómodos a partir de esa acción, atrayendo al PAOK para que se estirase y aprovechando todos los espacios que dejaban a su espalda. Así estuvo a punto de llegar un tanto de Mingueza, que encontró un agujero en la banda izquierda después de que Ilaix girase el juego hacia su costado y disparó a milímetros de la escuadra.

Los griegos tenían cada vez más problemas, sobre todo para salir con la pelota controlada de su campo. El despliegue de Ilaix y de Miguel Román, sumado a las vigilancias del resto de sus compañeros, estaba pesando demasiado sobre el PAOK, que empezó a perder balones demasiado comprometidos en su propio campo. Tras uno de esos robos, pasada la media hora, Miguel Román se inventó una asistencia de dibujos animados con la espuela que puso a Iago Aspas frente al portero local. El moañés no falló y batió a Tsiftsis por bajo para convertirse en el jugador de más edad en anotar un gol con el Celta, superando a Juan Vázquez.

El Celta sintió la vulnerabilidad de los de Salónica y quiso hacer más sangre. De otro gran pase vertical de Miguel Román nació la jugada del segundo. Swedberg tiró la pared con Aspas y remachó a la red desde la posición del nueve justo antes del descanso.

El partido pintaba muy bonito para el Celta, pero todavía faltaba toda la segunda mitad en la que el Celta perdió protagonismo. Los vigueses fueron cediendo terreno y permitiendo que los griegos insistiesen una y otra vez con los centros que ponían sus laterales desde posiciones poco ventajosas. Giráldez fue oxigenando al equipo a cuentagotas: primero entraron Jutglà y Rueda, más tarde Hugo Álvarez y Fer López. Los vigueses ya no tenían el balón pero cada vez que conseguían cruzar el campo contrario hacían temblar al Toumba.

Y de lo que pudo ser la sentencia se pasó al gol local. Ferran Jutglà remachó sobre la línea un remate de Hugo Álvarez que parecía colarse mansamente en la portería tras rozarlo el portero griego, pero el delantero catalán estaba en fuera de juego por escasos centímetros. La acción se trasladó al campo del Celta, donde Jeremejeff remató un centro lateral con una volea virtuosa. El ariete sueco estaba en posición correcta por los mismos centímetros que anularon el tanto de Jutglà.

El PAOK amenazaba con igualar el partido y Giráldez no quiso más sustos. Introdujo a Vecino, el Celta volvió a adelantar líneas y el partido se jugó lejos de la portería de Radu. Nada quedó decidido para la vuelta, pero los octavos se ven un poquito más cerca. Balaídos dictará sentencia en siete días y el Celta, que ha sido superior a los helenos en los dos partidos que llevan disputados, tiene la obligación de rematar la faena ante su gente.