Nace la Andalucía Gravel Rade: todo lo que debes saber de la carrera y como inscribirse

La edición del 2026 de la Andalucía Bike Race ya se acerca. Del 23 al 28 de febrero tendrá lugar una prueba que reunirá a centenares de ciclistas en las provincias de Granada (día 24), Jaén (25 y 26) y Córdoba (27 y 28). La empresa organizadora del evento, Octagón Esedos, ha apostado este año por organizar el 1 de marzo la primera edición de la Andalucía Gravel Ride Córdoba.

Todos los detalles de la inscripción

Ya está abierto incluso el plazo de inscripción. Los ciclistas podrán adquirir su dorsal hasta el 25 de febrero a las 13.00 horas o hasta agotar el cupo de 300 disponibles. Aquí tienes el enlace para sellar tu participación.

Dos ciclistas, en una etapa de la Andalucía Bike Race. / Víctor Castro

El recorrido

El recorrido de esta nueva carrera se desarrollará por un trazado circular con salida y llegada en la ciudad de Córdoba. La ruta combinará pistas de gravel, caminos rurales y tramos naturales representativos del entorno cordobés.

Desde la salida, a las 9.30 horas en la zona de Avenida Al-Nasir, el recorrido avanzará siguiendo el río Guadalquivir en dirección a Guadalcázar. A continuación, los ciclistas entrarán en un espectacular entorno natural hasta alcanzar el Embalse de La Breña, uno de los puntos paisajísticos más destacados del recorrido.

La prueba seguirá hacia Almodóvar del Río, antes de afrontar la Cuesta del Reventón, uno de los tramos más exigentes de la prueba. El último sector transcurrirá por la zona de La Asomadilla, donde finalizará la prueba. Los ciclistas tendrán que cubrir un total de 63 kilómetros.

La recogida de dorsales

La recogida de dorsales tendrá lugar el 28 de febrero de 12.00 a 13.30 horas en el Parque de la Asomadilla y el domingo, 1 de marzo de 8.00 a 9.00 horas en la Avenida Al-Nasir.