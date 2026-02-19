Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día

La disputa de la Media Maratón de Córdoba, correspondiente a la edición del 2026, acaba de recibir el primer contratiempo. La organización de la Media Maratón de Sevilla ha anunciado que su 32ª edición tendrá lugar el 29 de noviembre, es decir el mismo día que la carrera cordobesa. Toda una mala noticia para el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), la entidad que la organiza desde su creación en 1985. La prueba cordobesa hay que señalar que este año alcanzará su 40ª edición celebrándose siempre el último domingo de noviembre desde su creación hace 41 años.

La noticia del cambio de fecha de la carrera hispalense se conoció este pasado miércoles, 17 de febrero, cuando el Ayuntamiento de Sevilla dio a conocer el calendario deportivo de este año.

Los motivos del cambio de fecha de Sevilla

El Consistorio de Sevilla ha declarado en una nota de prensa que el cambio de fechas en su calendario deportivo se ha producido para “evitar la celebración de carreras y otras pruebas en el periodo que va desde el Viernes de Dolores hasta el fin de la Feria, el Puente de la Constitución, La Inmaculada y la Navidad, salvo casos de especial interés para la ciudad”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado también en su nota de prensa que estos cambios de fecha permitirán que “haya unos dos meses entre la Nocturna del Guadalquivir y la Media Maratón, y otros dos meses aproximadamente entre esta prueba y el Maratón de Sevilla, con lo que se evita la celebración de pruebas en breves intervalos de tiempo”.

La Media Maratón de Córdoba tiene lugar el último domingo del mes de noviembre desde su puesta en marcha hace 41 años. La fecha nunca la ha cambiado el Imdeco porque es del agrado de los participantes, sobre todo de los clubes cordobeses que más corredores suelen aportar.

Una fecha históricamente respetada

La fecha ha sido históricamente respetada por el resto de medias maratones relevantes de Andalucía, como las de Sevilla o Málaga, que nunca se han celebrado en una fecha cercana a la cordobesa.

Mientras, la media sevillana viene celebrándose en los últimos años el último domingo de enero. De hecho, en este año 2026 ya se ha disputado, pues los atletas inscritos la corrieron el pasado 25 de enero. Con esta modificación en el calendario, habrá dos ediciones de la Media Maratón de Sevilla en el presente año.

Un grupo de atletas atraviesa el Puente Romano y la Puerta del Puente en la edición del pasado año. / Manuel Murillo

Las cifras de inscritos

La Media Maratón de Córdoba contó en el 2025 con 7.710 inscritos, la mejor cifra de participantes desde el 2019. El Imdeco vendió todos sus dorsales y tuvo incluso que abrir un nuevo plazo de inscripción con más disponibles ante la alta demanda que tenía. La media sevillana agotó también su inscripción al vender sus 17.000 dorsales en la edición disputada el pasado 25 de enero. El Club de Atletismo San Pablo es el propietario de la media sevillana, si bien le tiene cedida la organización a la empresa Motorpress Ibérica.

Por tanto, que ambas se celebren el mismo día podría perjudicar en la inscripción a las dos, más a la cordobesa, que es la que tiene menos corredores. Las dos están entre las ocho carreras de 21,097 kilómetros con más participantes de España y entre las tres más importantes de Andalucía, junto a la de Málaga.

Sevilla, la provincia que más atletas foráneos aporta a Córdoba

La Media Maratón de Córdoba reunió en su última edición a corredores de 48 provincias españolas, casi todas. Precisamente la sevillana fue la que aportó más corredores no cordobeses, con una cifra de 1.031 inscritos, siendo Granada la segunda con 657. Como es lógico, al correrse el mismo día, una gran parte de ellos no vendrían a Córdoba.

Miguel Ángel Aguilera: "Las dos carreras tienen que ponerse de acuerdo"

El director técnico del club Trotasierra, Miguel Ángel Aguilera, asegura que “es una mala noticia, creo que los organizadores de las dos carreras tienen que ponerse de acuerdo para que no coincidan, pues eso lo que provocaría es que se dividieran las fuerzas”.

Manuel Sánchez Parra: "Es una falta de respeto"

El presidente del Club de Atletismo Cordobés, Manuel Sánchez Parra, señala que “creemos que es una falta de respeto que Sevilla cambie su fecha para ponerla el mismo día que una carrera que ya tiene esa fecha más que consolidada. Esas cuestiones hay que consensuarlas, pues puede tener repercusiones económicas”.

Antonio Miguel Romero: "Esto es un tema de ciudad"

El presidente del club Los Califas, Antonio Miguel Romero, asegura que “no entiendo que Sevilla haya tomado esa decisión, porque la media cordobesa ya sabemos históricamente que se celebra el último mes de noviembre, pues tiene una fecha fija más que consolidada. Esperemos que la situación se reconduzca, pues esto es un tema de ciudad, de visitantes y promoción turística y económica de la ciudad”.