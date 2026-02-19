Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé

El exentrenador del FC Barcelona Ronald Koeman y el exdirector deportivo del Sevilla Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, deberán declarar el próximo 10 de marzo en el juicio que se celebra en la capital catalana contra el Barça por el supuesto impago a un intermediario de una comisión por el fichaje de Koundé, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Este proceso civil se inició a raíz de la demanda presentada por Isaac Tutumlu López, en la que sostiene que intervino en el traspaso del jugador del Sevilla al club azulgrana y que le corresponden tres millones de euros por estos servicios, cantidad que el FC Barcelona se niega por ahora a pagar. El demandante ha aportado una serie de wasaps para intentar acreditar su intervención.

La demanda, firmada por el abogado Pep Oriola, señala que el 8 de agosto de 2021 Koeman, que era entonces entrenador del Barça, llamó a Tutumlu para transmitirle la necesidad de reforzar la defensa del equipo con un central de primer nivel y manifestó su interés por Koundé. Aunque el intermediario estaba de vacaciones en Bellver de Cerdanya (La Cerdanya), según este escrito judicial se puso “de inmediato” a trabajar en la operación con el objetivo de explorar la viabilidad del fichaje.

No fue hasta unos meses después cuando Tutumlu llamó a Ramón Planes, entonces secretario técnico del Barça, para plantearle la posibilidad de contratar al jugador del Sevilla. El demandante le anunció, según su versión, que se iba a reunir con Monchi, que era director deportivo del club andaluz, para abordar el traspaso. Días después, el intermediario reiteró la propuesta a Koeman, quien le respondió que lo llamaría. En esa conversación, el técnico neerlandés confirmó que el FC Barcelona no disponía de liquidez, por lo que la única alternativa para acometer el fichaje sería un intercambio de jugadores acompañado de una cantidad de dinero.

La operación siguió adelante y, el 6 de octubre de 2021, el intermediario informó a Planes —siempre según la demanda— de que Monchi iba a analizar la plantilla del Barça para evaluar qué jugadores podrían incluirse en el traspaso. No obstante, la reunión con el secretario técnico del club azulgrana no llegó a concretarse, ya que este comunicó a Tutumlu que era mejor posponerla hasta que el equipo tuviera un nuevo entrenador, pues la destitución de Koeman era “inminente”.

Tras la salida de Planes, el demandante contactó con Mateu Alemany, entonces director de fútbol del FC Barcelona, con el propósito de retomar el fichaje. No obtuvo respuesta directa, pero, a través de un asistente, se fijó una reunión. El escrito judicial relata que fue en ese encuentro donde se abordó “en profundidad” la posibilidad de que Koundé llegara al Barça y se barajaron los futbolistas que podían recalar en el Sevilla.

La intervención de Laporta

En un contacto posterior con Monchi, este comentó a Tutumlu que el fichaje no era viable en ese momento y lo emplazó a retomar las negociaciones una vez finalizado el mercado de invierno, con la esperanza de que entonces las condiciones fueran más favorables. Y así ocurrió: a partir de marzo de 2022 las conversaciones se sucedieron, por una parte, con Mateu Alemany y por otra con Monchi. En la demanda se describen las propuestas cruzadas entre ambos clubes.

Con Xavi Hernández en el banquillo, Koundé continuó siendo una prioridad y así se lo comunicó el técnico al intermediario. Mientras tanto, el Chelsea presionaba al Sevilla para cerrar el traspaso del futbolista francés. Según el demandante, el 10 de junio de 2022 el propio presidente del Barça, Joan Laporta, se puso en contacto con Tutumlu y este le pidió que intercediera por el club azulgrana. Finalmente, el 26 de julio de ese año, el Barça anunció oficialmente el fichaje de Koundé por 50 millones de euros, más variables.

Tutumlu sostiene que este desenlace no habría sido posible sin su intervención, cuyas gestiones “evitaron” que el Chelsea cerrara un acuerdo y permitieron que el central francés terminara vistiendo la camiseta azulgrana. El intermediario, que también participó en el traspaso de Luuk de Jong, asegura que no ha recibido compensación económica alguna por estas gestiones, “a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones y haber contribuido de manera efectiva a la operación”. A su entender, desempeñó un “papel esencial y determinante” en la negociación del fichaje.