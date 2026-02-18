Portería y permanencia: el talón de Aquiles del Salerm Puente Genil

En la pelea por la permanencia, cada gol cuenta. Para el Salerm Puente Genil, la portería se ha convertido en un factor decisivo: 25 goles encajados en 23 jornadas, con diferencias significativas entre el rendimiento en casa y fuera, condicionan resultados y, por ende, la posición en la tabla. Con 29 puntos y en la decimotercera posición -a solo uno de los puestos de salvación-, el conjunto rojillo sabe que mantener la solidez defensiva será clave en la recta final de la temporada.

Fortaleza en el Polinario, problemas fuera

El Manuel Polinario se mantiene como el principal bastión del equipo. De los 25 goles recibidos esta temporada, solo siete han llegado en casa, mientras que 18 se han encajado como visitante. Esta diferencia evidencia que el Salerm depende en gran medida de su estadio para sumar puntos y mantenerse fuera de la zona de descenso.

El rendimiento local ha sido sólido: 21 de los 28 puntos totales se han conseguido en casa, con cinco victorias y seis empates. Además, ha logrado cinco partidos con portería a cero en su feudo, un factor que ha permitido competir de tú a tú ante rivales directos y equipos de mitad de tabla.

Lejos del Polinario, en cambio, la historia cambia. Solo ha conseguido siete puntos en 12 desplazamientos, con tan solo un partido con portería a cero (frente al Málaga B). Y es que la vulnerabilidad defensiva fuera de casa, precisamente, ha sido una de las rémoras evidentes de esta campaña, que alcanza la jornada 24 con el Salerm instalado en la zona de playout.

Errores mínimos, consecuencias máximas

La mayoría de derrotas de los de Álvaro Cejudo han sido ajustadas: seis partidos perdidos por la mínima. Esto evidencia que el equipo dirigido por Álvaro Cejudo compite hasta el final, pero que cualquier fallo defensivo o desconcentración se paga caro en un grupo tan igualado. La capacidad de mantener la portería a cero no es solo un dato estadístico; se traduce directamente en puntos y en tranquilidad para el vestuario.

El análisis de los rivales directos refuerza esta idea. Equipos de la zona baja como Xerez DFC, Melilla, CD Estepona, Almería B y Málaga B le han marcado solo cuatro goles, lo que indica que la defensa del Salerm suele responder frente a rivales de su nivel. Los problemas surgen ante equipos más fuertes o en desplazamientos donde los errores se amplifican y los puntos se escapan. Por ejemplo, aspirantes claros al ascenso como el UCAM Murcia o el Deportiva Minera lograron este curso imponerse a los pontanos por 3-2 y 2-1, respectivamente, mientras que el balance más abultado fue en la primera vuelta, en la visita de un rival instalado en la zona media de la tabla como el Antoniano (4-0).

Resultados recientes

Las últimas cinco jornadas han puesto de relieve cómo la portería sigue marcando la trayectoria del Salerm en la lucha por la permanencia. Frente al Xerez DFC, el empate 1-1 mostró que incluso un solo gol encajado puede impedir abrir brecha con la zona de descenso. Contra el Melilla, la derrota por 1-0 dejó claro que un único error defensivo puede decidir un partido completo.

En cambio, la victoria ajustada ante el Antoniano (2-1) permitió al equipo respirar y sumar tres puntos vitales en casa, demostrando la importancia de la solidez en el Polinario. Las derrotas frente al CD Extremadura (3-1) y el UCAM Murcia (3-2), eso sí, evidenciaron cómo encajar primero o no mantener el control defensivo termina traducido en puntos perdidos.

De hecho, en diez ocasiones el Salerm ha iniciado por debajo en el marcador, por las diez en las que ha dado el primer golpe en lo que va de campeonato.

La portería como clave de supervivencia

Con 11 jornadas por delante, el Salerm Puente Genil necesita reforzar la solidez defensiva para escapar del playout y mirar hacia la permanencia directa. Mantener el rendimiento en casa es obligatorio, pero reducir los goles encajados en los desplazamientos será clave para sumar puntos decisivos…