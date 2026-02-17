Juan Manuel Montero y Noelia Tinajero, presentan su coche para la temporada 2026 de rally

Juan M. Montero, piloto, y Noelia Tinajero, copiloto, presentaban en Mesas del Guadalora, pedanía de Hornachuelos, su Peugeot 208 Puretech 1.2 T N3 con el que competirán en la presente temporada 2026. A este evento acudían personas relacionadas con el mundo del motor, así como representantes, colaboradores y patrocinadores de este equipo.

Este equipo, que empezó su andadura el pasado año, ya cuenta con importantes premios en su palmarés, llegando a ser campeones de Andalucía Clase V, subcampeones de la Copa FAA y obteniendo una merecida séptima plaza de la general del campeonato.

J.M. Montero, expresa su «ilusión por esta nueva temporada, ya que para él y su copiloto Noelia supone un gran salto en su proyecto como equipo», catalogando este nuevo proyecto como «un plan deportivo más ambicioso», que le permitirá participar en un mayor número de pruebas deportivas, entre las que destaca el Rally de Almanzora o la gran competición que se celebra en la capital cordobesa como es el Rally Sierra Morena.

Carnicaza y su apuesta por el deporte

La empresa Boornoque, propietaria de la marca Carnicaza con sede en el municipio cordobés de Hornachuelos, apuesta por el deporte colaborando a través del patrocinio de equipos noveles, que necesitan de esa ayuda para adentrarse en el mundo deportivo de su modalidad, como es el caso de este equipo de rally.

Según Antonio Roldán, CEO de Boornoque, «consideramos que las empresas o entidades, debemos apostar por el deporte, en todos sus ámbitos, como motor de transformación social». En este sentido manifiesta que «la marca Carnicaza ya colabora con equipos de otros deportes como el baloncesto profesional o en pruebas deportivas como la Ruta de la Miel». Por último, Roldán manifiesta el compromiso de seguir respaldando el esfuerzo y la pasión de quienes hacen del deporte un camino de aprendizaje, convivencia y excelencia.