El piloto cordobés Antonio Calvo imparable en el Campeonato de Hard Enduro

Con tan solo 24 años, el piloto cordobés Antonio Calvo afronta en 2026 el mayor reto de su carrera deportiva. Tras una temporada de aprendizaje ha dado un salto claro y sin medias tintas hacia el Campeonato de Hard Enduro, en categoría campeonato, donde el nivel se multiplica y cada error se paga caro.

Así es su nueva etapa

Para esta nueva etapa, el piloto confía en una Rieju MR300 2026 completamente nueva, una moto que marca un antes y un después gracias a la inyección electrónica, una evolución clave para afrontar las especiales más extremas, ganar precisión en las zonas técnicas y mantener la regularidad en carreras donde la mecánica y la cabeza son tan importantes como el físico. Más respuesta, mejor gestión del motor y mayor fiabilidad para una temporada que exigirá el máximo rendimiento en cada prueba.

Antonio Calvo. / Foto cedida por Antonio Cavo

Pero el proyecto 2026 va más allá de la pura competición. En el paddock, el piloto contará con una Rieju Rally 307, una moto que será su aliada para moverse entre asistencias, reconocimientos y desplazamientos durante los fines de semana de carrera. Con una estética inspirada en el mundo rally y una mecánica versátil y fiable, la Rally 307 aporta comodidad y funcionalidad en un entorno donde cada detalle cuenta.

Esta moto ha sido cedida por El Motorista, reafirmando su implicación total en el proyecto, no solo como apoyo técnico y deportivo, sino como pieza activa en el día a día del campeonato.

Sinergia durante el desafío

El calendario no dará tregua. El Nacional de Hard Enduro 2026 será más duro, más largo y con rivales de primer nivel, pilotos con experiencia internacional y trazados diseñados para llevar al límite tanto a las motos como a los competidores. El objetivo no es solo terminar carreras, sino competir, crecer prueba a prueba y consolidarse en la categoría.

Antonio Calvo en la firma de patrocinio con Rodamientos Andalucía. / Córdoba

En este desafío, el apoyo de los patrocinadores será fundamental. Rodamientos Andalucía, como patrocinador principal, respalda el proyecto desde la base, apostando por el talento joven y el esfuerzo constante. Por otro lado, El Motorista, pieza clave en el desarrollo deportivo y logístico, aporta soporte técnico y la Rieju Rally 307 para el paddock, demostrando su compromiso total con la temporada.

A ellos se suma Diario CÓRDOBA, que ofrecerá cobertura mediática durante el campeonato, acercando cada carrera, cada resultado y cada desafío al público cordobés. Un respaldo informativo que refuerza la proyección del piloto y conecta el esfuerzo en los circuitos con su tierra.

Una temporada clave

La temporada 2026 se presenta como un año de confirmación. Más dificultad, más presión, pero también más ambición. Desde Córdoba, con trabajo, constancia y dos monturas Rieju listas para el desafío, la exigente MR300 en carrera y la versátil Rally 307 en el paddock, Antonio Calvo afronta el campeonato con una idea clara: dar un paso adelante y ganarse su sitio entre los mejores del hard enduro nacional.