Balonmano | División de Honor Oro
El Rahi Sepisur Adesal golea al Pozuelo y alcanza el liderato
El conjunto fuensantino derrota por 33-23 al anterior líder y alcanza la primera plaza de la tabla
El Rahi Sepisur Adesal ya está al frente de la División de Honor Oro de balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno lo consiguió al golear al anterior líder, el Pozuelo, por un espectacular 33-23. Las cordobesas le ganaron también el coeficiente particular a su rival, ya que en la primera vuelta perdieron 29-25.
El Adesal firmó el mejor partido de la temporada cuando más lo necesitaba. Por 9-4 vencía ya en el minuto 15, una diferencia que amplió a seis goles en el minuto 26 (15-9). Por 15-10 mandaban las locales al descanso.
El Adesal no dejó entrar en el partido a su rival en la segunda mitad. Una actuación coral del Adesal le sirvió para distanciarse por diez goles en el 44 (25-15). Con su público disfrutando de la goleada, las fuensantinas alcanzaron su máxima renta en el 56 (32-21). FInalmente vencieron por 33-23.
Las goleadoras del Adesal
Por el Adesal jugaron Amanda Valero, Inmaculada García-Navas, Laura Caler, Rosa Ortega, Camila Bonazzola (2), Carla Montero (4), Lucía Vacas (5), Irene Lesmes, Fátima Acuña (5) y Ángela Ruiz (11). El Adesal iniciará la defensa de la primera plaza el próximo sábado en la complicada cancha del Bolaños. Mientras, se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso a la máxima categoría.
