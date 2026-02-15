La maratoniana aguilarense Fátima Ouhaddou hace en Sevilla la mínima del Europeo de Birmingham

La atleta aguilarense Fátima Ouhaddou apalabró su presencia en el Europeo de Birmingham al hacer la mínima en la Maratón de Sevilla. La cordobesa firmó un crono de 2.24.19 horas, por lo que hizo el tiempo pedido de 2.27.00 con un margen de 2.41 minutos. No pudo sin embargo batir su mejor marca personal, pues se quedó a 14 segundos (2.24.05). Ouhaddou concluyó quinta y como primera española en esta carrera con 17.000 inscritos. La fondista no hizo un mejor tiempo al quedarse prácticamente sin fuerzas en los dos últimos kilómetros.

El etíope Shura Kitata Tola y la finesa Alisa Vainio se proclamaron vencedores, en una edición histórica por lo apretado de la llegada masculina, que requirió de 'photo-finish', y sorprendente por la manera en que la fondista nórdica batió a las africanas.

A la altura del kilómetro 25, cuando se retiraron las liebres, el pelotón quedó reducido a cuatro hombres, aunque Kirkorir se descolgó poco después y el trío etíope que finalmente copó el podio reguló su marcha durante un tramo. Dejene Hailu Bikila resistió hasta el kilómetro 41, pero no pudo meterse en el sprint que lanzó Abderehman a 500 metros de la meta y le sacó unos metros a su rival, aunque Kitata Tola reaccionó con la cinta a la vista, sobre la que ambos corredores se lanzaron en plancha.

Abderehman celebra la victoria por error

Abderehman alzó los brazos creyéndose vencedor pero, tras unos minutos de tensa espera, la 'photo-finish' decretó que el triunfo era para Kitata Tola, con el mismo tiempo que su rival (2.03:58) en lo que supuso la segunda mejor marca de la historia de la carrera.

Ouhaddou, en el centro, en uno de los podios de la Maratón de Sevilla. / Jose Manuel Vidal

La carrera femenina

En la prueba femenina, las sorpresas se sucedieron desde la media maratón, cuando la keniana Jackline Chelal, gran favorita, dejó marchar al grupo cabecero en el que mandaba la etíope Mulat Tekle Godu, que se llevaba a su estela un ramillete de corredoras europeas conducidas por la cordobesa Fátima Ouhaddou.

A falta de siete kilómetros, la africana cambió de ritmo, pero fue ella quien finalmente pagó cara su osadía y sufrió un golpe de fatiga que dejó el camino expedito hacia la victoria a la finesa Alisa Vainio, que aceleró en el tramo final para rebajar su propio récord nacional (2.20:39).

La keniana Beatrice Cheserek, segunda, también adelantó a Mulat Tekle Godu, que consiguió salvar su sitio en el podio y privar de las plazas de honor a la italiana Elisa Palmero, que terminó cuarta, y a Ouhaddou, quinta con un meritorio crono de 2.24:19.