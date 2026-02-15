Jesús Alguacil y Yolanda López firman un doblete para el Trotasierra en la CP Trinitarios

Los atletas del club Trotasierra Hornachuelos Jesús Alguacil y Yolanda López lograron las victorias en la CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera, la prueba que tradicionalmente abre el circuito local de carreras populares.

Alguacil venció en la categoría masculina con un tiempo de 29.03 segundos a la conclusión de los más de nueve kilómetros previstos en el recorrido. El podio lo completaron otros dos atletas del Trotasierra, Álvaro González, segundo con 29.49, y Carlos Barbero, tercero con 29.51.

López fue la mejor en la categoría femenina con un registro de 35.21 minutos, seguida de Lisa Esquivel (Trotasierra) con 35.37 y de Marta Sánchez con 38.18.

Una carrera aplazada por el mal tiempo

La carrera se celebró una semana más tarde, con respecto a lo inicialmente previsto, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que ha sufrido la ciudad.

Centenares de corredores disfrutaron de una mañana ideal para la práctica del atletismo en el entorno del colegio Trinitarios, una de las cunas del atletismo popular en la provincia.