Atletismo | Carreras populares
Jesús Alguacil y Yolanda López firman un doblete para el Trotasierra en la CP Trinitarios
Los corredores del club de Hornachuelos vencen en la prueba que abre el circuito local de carreras populares
Los atletas del club Trotasierra Hornachuelos Jesús Alguacil y Yolanda López lograron las victorias en la CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera, la prueba que tradicionalmente abre el circuito local de carreras populares.
Alguacil venció en la categoría masculina con un tiempo de 29.03 segundos a la conclusión de los más de nueve kilómetros previstos en el recorrido. El podio lo completaron otros dos atletas del Trotasierra, Álvaro González, segundo con 29.49, y Carlos Barbero, tercero con 29.51.
López fue la mejor en la categoría femenina con un registro de 35.21 minutos, seguida de Lisa Esquivel (Trotasierra) con 35.37 y de Marta Sánchez con 38.18.
Una carrera aplazada por el mal tiempo
La carrera se celebró una semana más tarde, con respecto a lo inicialmente previsto, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que ha sufrido la ciudad.
Centenares de corredores disfrutaron de una mañana ideal para la práctica del atletismo en el entorno del colegio Trinitarios, una de las cunas del atletismo popular en la provincia.
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h
- El Córdoba CF 'enamora' a El Arcángel en San Valentín con un triunfo para soñar ante el Leganés
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Leganés