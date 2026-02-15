Milán - Cortina 2026
Hallan una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial en un aparcamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno
En ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía
EP
La policía italiana ha desactivado este domingo una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial descubierta en un aparcamiento cerca de la pista de saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo en Predazzo (Italia).
Los expertos desactivaron la granada de mano y en ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía. La zona se utiliza normalmente para almacenar madera. El aparcamiento de los Juegos Olímpicos, situado entre las localidades de Preddazo y Moena, puede ser utilizado tanto por autobuses como por coches. La competición de salto de esquí tuvo lugar en Predazzo el sábado por la noche.
Los Juegos Olímpicos de Invierno continuarán hasta el 22 de febrero, con Milán y Cortina d'Ampezzo como ciudades anfitrionas oficiales. Se han alquilado propiedades para proporcionar aparcamiento a los numerosos visitantes de fuera de la zona, especialmente en sedes más pequeñas como Predazzo y Antholz.
- Árboles caídos sobre edificios, coches aplastados, palmeras volcadas y placas solares arrancadas: más de 200 incidencias en Córdoba por el fuerte viento
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Aviso amarillo de la Aemet en la Campiña de Córdoba y en Sierra-Pedroches por vientos de hasta 70 km/h
- El Córdoba CF 'enamora' a El Arcángel en San Valentín con un triunfo para soñar ante el Leganés
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Leganés