Empate con sabor a poco para el Salerm Puente Genil ante el Xerez DFC en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil firmó tablas ante el Xerez DFC y suma un punto en casa que sabe a poco. Los pontaneses se adelantaron en la primera mitad con el tanto de Montenegro, pero el gol visitante devolvió la igualdad a un choque que dejó ocasiones para ambos y que terminó con los locales volcados sobre el área rival sin encontrar la victoria.

Penalti fallado y reacción

El partido arrancó con un Salerm decidido a llevar la iniciativa. La primera gran oportunidad llegó pronto, cuando el colegiado señaló penalti a favor de los de Álvaro Cejudo en el minuto 10. La grada contuvo la respiración, pero Alan Araiza no logró transformar la pena máxima y el marcador se mantuvo inalterado, dejando escapar una ocasión inmejorable para adelantarse.

Lejos de acusar el golpe, el conjunto pontanés mantuvo la intensidad y encontró premio poco después. En el minuto 21, Montenegro mandó el esférico al fondo de la red, desatando la celebración en el Polinario y poniendo por delante a los locales.

La reacción visitante no tardó en llegar. Tras un aviso previo con un cabezazo de Dieste que se marchó desviado, el propio atacante firmó el empate en el minuto 27, aprovechando una acción en área para devolver la igualdad al marcador. El encuentro se equilibró y entró en una fase de mayor control por parte de ambos conjuntos. Antes del descanso, Alan volvió a probar fortuna con un remate de cabeza que se marchó fuera por poco.

Igualdad y ocasiones

La segunda mitad mantuvo el mismo guion: intensidad, orden táctico y pocas concesiones. El Salerm buscó el segundo con insistencia y en el 55 Pozo estuvo cerca de encontrarlo, pero su intento no acabó en gol. El Xerez DFC, por su parte, también trató de sorprender con disparos lejanos, como el de Beny en el minuto 72, sin fortuna.

El partido se abrió en el tramo final. En el minuto 80, el conjunto visitante se quedó con diez tras la expulsión de Rafa Parejo, lo que dio alas a los pontaneses, que se volcaron sobre el área rival en busca del triunfo. El empuje local se tradujo en varias aproximaciones peligrosas y en el 89 Tomazinho tuvo la más clara, pero su ocasión no encontró portería.

Un punto insuficiente

El pitido final confirmó el empate en el Manuel Polinario. El Salerm Puente Genil volvió a mostrarse competitivo, generó ocasiones y supo sobreponerse a momentos adversos, pero no logró transformar su superioridad final en tres puntos. El equipo suma un empate que mantiene la dinámica de esfuerzo y trabajo, aunque con la sensación de haber dejado escapar una victoria importante.

Aun así, el empate adquiere valor añadido, ya que permite a los pontaneses salir de los puestos de descenso por primera vez en varias jornadas. Un paso importante para reforzar la confianza y seguir construyendo en una categoría cada vez más exigente.