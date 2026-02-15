El Coto Córdoba trabaja en defensa hasta derrotar al Biele ISB Iraurgi

El Coto Córdoba de Baloncesto sumó una victoria importante en su lucha por el ascenso a la Primera FEB. Los cordobeses derrotaron al Biele ISB Iraurgi por 66-63 en un partido en el que fueron muchos minutos por detrás en el marcador.

Al Coto Córdoba le costó meterse en el choque. Le faltaba fluidez en ataque al conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez. El equipo vasco, más metido en el choque, mandaba por cinco puntos en el minuto 5 (2-7). Black apareció entonces para romper la sequía anotadora con un triple (5-7).

Los cordobeses sufren ante los pivots rivales

Los blanquiverdes también sufrían en defensa, sobre todo a la hora de puntear los lanzamientos exteriores de su adversario. El hueco en el marcador volvió a crecer en el último minuto del primer cuarto (8-15). Por cinco puntos caían los cordobeses a la llegada del primer descanso (10-15).

El segundo cuarto comenzó con los dos equipos subiendo el listón en defensa. Los locales tenían problemas con la circulación de balón, sobre todo cuando buscaban a los jugadores destinados a ejecutar el lanzamiento de cada posesión (12-17). Sendas canastas de Black y Gonzalo Orozco sacaron a su equipo de la crisis anotadora (16-17).

Black controla el balón en el choque ante el Iraurgi. / Chencho Martínez

El Coto sufre con las rotaciones

Las rotaciones de la recta final del segundo cuarto le vinieron mejor al equipo vasco, hasta el punto de verse el Coto por momentos a merced de su rival. Por siete puntos perdían los cordobeses en el 16 (16-23). Los pívots cordobeses no eran capaces de frenar a los jugadores interiores del Iraurgi. El último fichaje del Coto, el alero estadounidense Zack Rollins, logró su primera canasta en Córdoba con un triple al borde del descanso. Los dos equipos se marcharon a los vestuarios con un raquítico marcador de 21-25. El Iraurgi, dirigido por el segundo entrenador, al encontrarse sancionado el primero, se marchó al descenso con una merecida renta favorable de cuatro puntos.

El bloque blanquiverde creció en ataque en el inicio del tercer cuarto. Las canastas de Black, Schutte y Alejandro Rodríguez empataron el choque en el 25 (30-30). Los de Gonzalo Rodríguez anotaban con tiros exteriores y peleaban en defensa frente a un rival con unos pívots con más envergadura.

El partido ganó en intensidad con el paso de los minutos, conscientes ambos rivales de la importancia de cada canasta. Pablo Sánchez situó por delante a su equipo por primera vez desde el minuto uno con dos tiros libres y una canasta en el último segundo del tercer cuarto (43-40).

El partido llega a su fase decisiva

Los locales comenzaron a ver cerca la victoria al lograr una renta de seis puntos con un triple de Alejandro Orozco (46-40, minuto 31). Los fallos en los triples del Iraurgi los aprovecharon los locales para adquirir una renta de once puntos (57-46). Sin embargo, todavía tuvo que sufrir un poco más, pues su rival se acercó a tres puntos en los últimos segundos (64-61). El Iraurgi pudo forzar la prórroga en el último segundo pero falló y la victoria se quedó en Córdoba.