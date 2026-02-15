Abde y Bakambu dejan al Mallorca en descenso y permiten al Betis soñar con la Champions

El Betis se coloca a cuatro puntos de las posiciones de Champions después de sacar los tres puntos de Son Moix (1-2) gracias a los goles de Abde y Cédric Bakambu ante un Mallorca que soñó con una remontada final gracias a una genialidad de Vedat Muriqi.

Ambos equipos se guardaron respeto en los minutos iniciales, siendo el Mallorca quien tuvo la iniciativa con balón y el equipo verdiblanco el que esperó rezagado para contragolpear y hacer daño, tal y como hizo pasado el cuarto de hora.

Después de una acción en la que Llorente se jugó la roja al evitar con la mano que un balón filtrado a Virgili entrara a su área, Fornals dirigió una transición en la que Antony probó a Leo Román desde el costado derecho y su rechace le cayó a Ez Abde, que a pesar de tener varios defensores por delante, armó un disparo seco que se coló en la portería bermellona.

Los pupilos de Jagoba Arrasate no se hicieron pequeños tras encajar el golpe, y siguieron intentándolo con la oportunidad de Muriqi en el área pequeña tras un saque de esquina, pero su remate forzado se fue a las manos de un Valles que vivió con mucha tranquilidad el primer acto.

Sin demasiados problemas, el Betis siguió esperando a los fallos de su rival y volvió a encontrar el premio, en esta ocasión en la última acción antes del descanso. Un mal balance defensivo de los mallorquinistas dejó vendida a la defensa, y Antony se encargó de dejar a Bakambu en una posición favorable para que abriera una brecha en el electrónico.

Trató de cambiar el rumbo del partido el técnico bermellón, dando lugar al debut de Zito Luvumbo con el Mallorca y cambiando el esquema a un 4-4-2, donde el angoleño y Muriqi formarían la doble punta con Darder y Virgili a los costados.

El equipo reaccionó, y en una jugada aislada consiguió recortar diferencias gracias a una genialidad del delantero kosovar. Un centro de Darder que parecía no ir a más lo convirtió Muriqi en un gol tras un testarazo en el que remató prácticamente de espaldas a la portería, y coló el esférico por la escuadra.

Son Moix se animó con la acción del tanto, y los de Manuel Pellegrini tuvieron que arrimar el hombro nuevamente para no desperdiciar la ventaja, aunque entre Abde en primera instancia y posteriormente Fornals pudieron sentenciar el choque, pero Roman y David López bajo palos evitaron dicho desenlace.

El Mallorca volvería a insistir, pero a Jan Virgili se le fueron acabando las energías conforme pasaba el partido y fue perdiendo fuelle en sus constantes internadas primero a Ruibal y posteriormente a Ángel Ortiz, quien secó al extremo catalán.

Se quedaría a las puertas de sumar un punto el cuadro balear, que pasará la próxima semana en posiciones de descenso tras la victoria del Rayo. Por su parte, el Betis se acerca a Champions tras su segundo triunfo seguido y sueña con alcanzar al Atlético de Madrid.