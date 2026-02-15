El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados

El Rally Andalucía Sierra Morena Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya tiene recorrido en su edición del 2026. La prueba será por segundo año seguido puntuable para el Europeo, competición que abrirá, y para el Súper Campeonato de España. Del 17 al 19 de abril está previsto que se celebre el rally más importante del sur de España.

El itinerario trae sorpresas y giros interesantes para los equipos participantes, así como emoción a raudales para los espectadores, tanto para los que presencien la prueba desde las cunetas como para los que vean en televisión. Habrá tramos para todo tipo de conductores.

Los tramos de entrenamiento

Los coches empezarán a rugir el 14 de abril en la jornada de entrenamientos. Montoro recibirá entonces a los pilotos y coches ya presentes en suelo cordobés. La montoreña es una localidad con mucha tradición en el mundo del motor. De hecho, allí se celebra cada año una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. También el día 14, a las 11.00 horas, se celebrará la presentación oficial en el Ayuntamiento. Los días 15 y 16 llegarán los reconocimientos en el entorno de El Arenal, ahora renovado por el Ayuntamiento.

Uno de los participantes, en el tramo urbano del pasado año. / A.J. González

La salida oficial y el tramo urbano

Los Villares acogerá el día 17 el shakedown o tramo de prueba, de 6,380 kilómetros de recorrido. Allí tendrán lugar también los entrenamientos libres y el tramo de calificación, un momento clave, ya que será el que decida el orden de salida de la primera etapa. Los favoritos harán allí sus últimas pruebas. Los aficionados podrán pedirles autógrafos a los pilotos en una sesión prevista entre las 19.00 y las 20.00 horas en Las Tendillas. La salida oficial llegará a las 20.00 horas de ese mismo viernes, 17 de abril en Las Tendillas. Los pilotos entrarán por la calle Claudio Marcelo, en lugar de por Cruz Conde, como ocurrió en 2025. A la conclusión de la ceremonia protocolaria, los pilotos se desplazarán hasta la Avenida de Vallellano para cubrir el kilómetro del tramo urbano.

El tramo urbano ha cambiado de ubicación con respecto al pasado año, pues entonces se celebró en el Paseo de La Victoria. La organización lo ha cambiado de lugar para contar con más espacio para coches y público.

La primera jornada plena de competición

La jornada del sábado comenzará con el tramo Obejo-Villanueva de Córdoba, de 20,900 kilómetros, seguido de otros dos tramos clásicos y muy característicos de la prueba cordobesa: Pozoblanco-Villaharta (26,100 kilómetros) y Espiel (4,800 kilómetros), este último con una configuración que va a sorprender a muchos equipos al optar por una variante más técnica que en años anteriores. Estos tres tramos se disputarán a doble pasada en la sección vespertina, una jornada en la que se recorrerán 103,600 kilómetros cronometrados.

La jornada de clausura

El domingo comenzará la última etapa del rally cordobés. El tramo de Obejo, de 8,950 kilómetros, será el primero de la jornada. Otros dos nombres muy conocidos completarán esa matinal, el tramo más largo del rally, el de Villaviciosa, de 27,050 kilómetros, y el de Villanueva del Rey (13,600 kilómetros). Para entonces, apenas quedarán tres pilotos en la lucha por la victoria.

Tras una última visita por las asistencias en Córdoba -como ya es tradición, en El Arenal, en los aledaños del Estadio Bahrein Victorious Nuevo Arcángel- habrá una segunda pasada por estos tres tramos. Los pilotos participantes cubrirán un total de 99,200 kilómetros cronometrados en la jornada de clausura. Entonces llegará el momento de conocer el nombre del ganador.

El público sigue la prueba en la edición del pasado año. / A.J. González

Las cifras de la carrera

En total, la prueba contará con 13 tramos y 203,800 kilómetros cronometrados que, junto con los 667,18 kilómetros de enlace, sumarán un kilometraje total de 870,98. Es decir, el 23,4% del recorrido total del evento serán tramos cronometrados, acorde a la normativa vigente del Campeonato de Europa de Rallys (ERC).

La presentación del itinerario de esta 43ª edición, a dos meses de que comience la prueba, no es sólo eso. Es el momento de que comienzan a acelerarse los tiempos de los preparativos. El rally cordobés ha comenzado por ello a tomar forma.

El seguimiento de la carrera

La prueba podrá verse de manera íntegra por televisión a través de Dazn. El canal temático de Televisión Española Teledeporte ofrecerá, también en directo, el último tramo de la carrera. Por tanto, ya todo está listo para que tenga lugar una nueva edición del segundo rally más importante de España, solo por detrás del Islas Canarias, puntuable para el Mundial y que en este año se celebrará del 23 al 26 de abril, una semana más tarde del cordobés. Decenas de miles de aficionados al motor llegados desde todos los puntos de España disfrutarán de una prueba automovilística de primer nivel mundial.