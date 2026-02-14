La jornada en Tercera | Regresa la Tercera RFEF con un derbi de urgencia y ambición entre el Córdoba B y el Ciudad de Lucena

La Tercera RFEF retoma la competición tras la suspensión de la última jornada a causa del temporal y lo hace con un fin de semana de máxima exigencia para los representantes cordobeses del Grupo 10. El derbi provincial entre el Córdoba CF B y el Ciudad de Lucena en la Ciudad Deportiva (domingo, 16.00 horas) centrará buena parte de la atención, mientras que el CD Pozoblanco regresará al Nuestra Señora de Luna para medirse al Tomares (domingo, 17.00 horas) con la mirada puesta en seguir creciendo en la clasificación.

Córdoba CF B - Ciudad de Lucena (domingo, 16.00 horas)

El derbi provincial regresa con necesidades y objetivos muy distintos, pero con la misma exigencia competitiva. Córdoba CF B y Ciudad de Lucena se citan en la Ciudad Deportiva en un encuentro marcado por la urgencia del filial blanquiverde por reaccionar y por la ambición de los lucentinos de mantenerse en la pelea por el liderato.

El Córdoba CF B afronta la cita con la intención de recuperar sensaciones y reencontrarse con la victoria. El conjunto de Gaspar Gálvez logró cortar su racha negativa con un empate sin goles frente al Sevilla C, aunque antes había encadenado cinco derrotas consecutivas que frenaron su progresión. Instalado en la decimotercera posición con 23 puntos y con solo cinco de margen sobre el descenso, el filial necesita sumar para tomar aire y evitar complicaciones en la zona baja.

Enfrente estará un Ciudad de Lucena que llega tras varias semanas de resultados irregulares, pero que mantiene intactas sus aspiraciones en la zona alta. Los de Antonio Jesús Cobos han sumado una victoria ante el Atlético Central (2-1) y dos derrotas frente al Conil (3-2) y el Utrera (2-1), una dinámica que no les ha impedido continuar en la segunda posición con 36 puntos, a solo uno del liderato. Eso sí, los celestes deberán mejorar sus prestaciones lejos de casa, donde solo han conseguido dos victorias en once encuentros, con cinco empates y cuatro derrotas.

CD Pozoblanco - Tomares (domingo, 17.00 horas)

El CD Pozoblanco regresa al Nuestra Señora de Luna con la intención de prolongar su buen momento y seguir acercándose a la zona noble de la clasificación. El conjunto de Alberto Fernández atraviesa una fase positiva en la que ha logrado sumar con regularidad, encadenando victorias ante el Castilleja (0-2) y el Ceuta B (0-1), además de un empate frente al Coria (1-1). Esta dinámica ha permitido a los pozoalbenses asentarse en la octava posición con 31 puntos, a tan solo uno de los puestos de privilegio, lo que convierte el encuentro en una oportunidad para seguir dando pasos adelante.

Noticias relacionadas

Enfrente estará un Tomares que llega con la necesidad de sumar para alejarse de la zona de peligro. El conjunto sevillano es decimoquinto con 19 puntos y se encuentra a solo uno de los puestos de descenso, por lo que cada jornada adquiere un valor determinante. En sus últimos compromisos, los tomareños han sufrido dos derrotas consecutivas ante el San Roque de Lepe (1-0) y el Castilleja (1-0), aunque previamente lograron imponerse al Dos Hermanas (2-1).