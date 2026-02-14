Espanyol y Celta se reparten los puntos en un intercambio de golpes

Espanyol y Celta firmaron las tablas en el RCDE Stadium en un partido de guion convulso en el que el anfitrión remontó un tanto de Jutglà (min.38) con dianas de Kike García (min.66) y Dolan (min.85), pero no pudo responder al gol de Borja Iglesias en el 93.

El pulso fue una montaña rusa de emociones para ambos conjuntos. El Celta mandó la mayor parte del tiempo, pero no concretó su dominio. Estuvo cerca, de hecho, de ampliar su ventaja con una diana en fuera de juego de Borja Iglesias en el minuto 77. El anfitrión aprovechó sus destellos, pero no pudo sumar los tres puntos.

El primer aviso del partido llegó con un disparo de Edu Expósito desde fuera del área a los cinco minutos. El zurdazo del blanquiazul fue desviado por el portero Radu. El inicio del choque fue positivo para los locales, que dominaron el ritmo y el balón en el primer cuarto de hora.

El Celta, paulatinamente, fue apareciendo. En el minuto 18, Javi Rodríguez examinó la seguridad defensiva del anfitrión y su disparo se fue fuera por poco. El choque se equilibró y las amenazas ofensivas del conjunto gallego empezaron a asomar. Borja Iglesias, en el minuto 26, examinó la atención de Dmitrovic con un tiro desde la frontal.

Ninguno de los dos equipos tenía excesiva fluidez y pólvora en el campo contrario. El Espanyol se asomaba con acercamientos sin excesivo peligro y había perdido el empuje inicial. Cuando el choque parecía relajado en el plano ofensivo, el Celta, cada vez más crecido, rompió el equilibrio en el minuto 38.

Jutglà aprovechó una pase de Fer López tras una contra y conectó de primeras en el segundo palo para poner el 0-1 en el marcador. Los locales tuvieron problemas para reponerse tras el tanto y los visitantes estuvieron cerca de ampliar la ventaja con una ocasión de Marcos Alonso.

En la reanudación, el Celta no levantó el pie del acelerador, dispuesto a cerrar el choque. Carreira obligó a lucirse a Dmitrovic en el minuto 48 y Jutglà volvió a inquietar a la zaga local. El Espanyol no reaccionaba y su técnico, Manolo González, movió el banquillo dando entrada a Kike García, Dolan y Urko.

Al Espanyol, impreciso, le costó reaccionar, pero la presencia de dos puntas en ataque le funcionó. Kike García, en el minuto 66, perforó con zurdazo una escuadra de la portería del Celta tras un control preciso y levantó a la afición periquita.

El gol equilibró el resultado, pero la presencia del Celta seguía siendo mayor, como demostró Borja Iglesias con un disparo pegado a un poste. El Panda volvió a sorprender y desde el suelo marcó en el minuto 77, anulado posteriormente tras la intervención del VAR por fuera de juego.

El partido, entrando en su tramo final, se había descontrolado y el Espanyol pescó a tiempo. Dolan celebró con volteretas su gol en el minuto 85 tras una asistencia de Ramon Terrats, pero el Celta reaccionó y volvió a equilibrar la balanza con una diana de Borja Iglesias en el 93.