Duelo directo del Salerm Puente Genil para alejar fantasmas en el Polinario

El Salerm Puente Genil regresa al Manuel Polinario con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El conjunto rojillo se medirá este domingo a las 17.00 horas al Xerez DFC en un encuentro de máxima importancia para ambos equipos, inmersos en la pelea por escapar de la zona baja de la clasificación.

Los de Álvaro Cejudo afrontan la cita con ganas de resarcirse tras la derrota por la mínima ante el Melilla (1-0) en la última jornada. Un tropiezo que frenó la reacción iniciada días antes con el triunfo ante el Antoniano (2-1), que había devuelto algo de tranquilidad al vestuario pontanés.

Necesidad de volver a sumar

La irregularidad está marcando las últimas semanas del conjunto rojillo. Antes de imponerse al Antoniano, los de Puente Genil encadenaron dos derrotas de calado frente al CD Extremadura (3-1) y el UCAM Murcia (3-2), ésta última en La Condomina. Un calendario complicado que ha pasado factura y que ha impedido al equipo asentarse con firmeza en la zona tranquila de la tabla.

Zaca, jugador del Salerm, celebra un gol en el Manuel Polinario. / Salerm Puente Genil

La derrota en Melilla volvió a evidenciar las dificultades lejos de casa, donde se acrecientan los problemas para puntuar. Por ello, el regreso al Manuel Polinario se presenta como una oportunidad clave para reencontrarse con su mejor versión y sumar tres puntos que permitan ganar aire en la clasificación.

Actualmente, el Salerm Puente Genil ocupa la decimotercera posición con 28 puntos, en puesto de playout. Una situación que obliga a no fallar, especialmente en casa, si el bloque cordobés aspira a consolidarse fuera del descenso y afrontar con mayor tranquilidad el tramo decisivo del campeonato, ya en curso.

Un rival directo en apuros

Enfrente estará un Xerez DFC que también llega con urgencias. El conjunto jerezano es decimoquinto con 25 puntos y atraviesa una racha especialmente delicada. Sus últimos tres encuentros se han saldado con derrotas ante el Málaga B (2-1), el UCAM Murcia (1-2) y el Yeclano (3-0), resultados que han frenado su progresión y lo han inmerso peligrosamente en la zona roja.

Los azulinos viajarán a Puente Genil con la intención de romper esa dinámica negativa y sumar en un campo complicado. Saben que puntuar en el Manuel Polinario supondría un impulso anímico y clasificatorio en su objetivo de salir de la zona de peligro. Aunque sus números como visitante no acompañan, ya que de los diez encuentros disputados ha ganado dos, empatado otros dos y perdido seis.

El Polinario, factor clave

El encuentro se presenta, por tanto, como un duelo directo en la parte baja de la tabla. El Salerm confía en hacerse fuerte ante su afición para volver a la senda de la victoria y dar un paso al frente en la clasificación. El Xerez DFC, por su parte, buscará reaccionar y cambiar su rumbo.