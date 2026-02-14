El Coto Córdoba regresa a la Liga ante el Biele ISB Iraurgi con el liderato en juego

El Coto Córdoba de Baloncesto vuelve este domingo a la Liga en el Grupo Oeste de la Segunda FEB. Tras una semana de descanso por el aplazamiento del derbi andaluz de Jaén, regresa para enfrentarse al Biele ISB Iraurgi. El choque de la 18ª jornada arrancará a las 12.00 horas y será dirigido por Elías Calvillo y José Ángel Novillo.

El equipo blanquiverde recibirá por segundo partido consecutivo a un rival directo en la lucha por el liderato. Tras imponerse al Insolac Caja87 por 75-71, los cordobeses se miden ahora a un Iraurgi que también pelea por las posiciones de privilegio en la clasificación.

Un partido con doble valor clasificatorio

El precedente de la primera vuelta anticipa un duelo equilibrado. Entonces, el Coto Córdoba se impuso por un ajustado 74-76 en Azpeitia, por lo que además del triunfo estará en juego el ‘average’ particular entre ambos conjuntos, un factor determinante de cara al tramo final del campeonato.

El equipo entrenado por Gonzalo Rodríguez presenta el mejor balance del grupo, con 12 victorias y 4 derrotas. El liderato lo ha cedido provisionalmente debido al partido aplazado frente al Jaén. Por su parte, el Iraurgi acumula 11 triunfos y 6 derrotas, consolidado como uno de los aspirantes a la primera plaza.

El factor cancha puede resultar decisivo. El Coto solo ha perdido un partido en Vista Alegre esta temporada, mientras que el conjunto vasco se ha mostrado competitivo lejos de Azpeitia, con cinco victorias en nueve salidas, logradas en las pistas de Morón, Clavijo, Cáceres, Castillo de Gorraiz y Jaén.

Kevin Schutte intenta un lanzamiento. / AJ González

El rebote y la profundidad de banquillo, claves

La batalla bajo los aros marcará el encuentro. El Iraurgi destaca por su intensidad y capacidad para pelear cada posesión, mientras que el Coto buscará imponer su ritmo aprovechando la mayor profundidad de su banquillo. El bloque blanquiverde contará con la ventaja de disponer de un banquillo más amplio, por lo que podrá darle más velocidad al juego, siempre que controle el rebote defensivo.

Gonzalo Rodríguez contará con toda su plantilla, pese a que tenga algunos jugadores con unos leves problemas físicos, habituales a estas alturas de la temporada. El técnico gallego ha incidido en el trabajo realizado durante estos días sin competir, subrayando la utilidad de la larga semana de entrenamientos sin partido. "Hemos utilizado este tiempo para mejorar; todos los equipos mejoran, todos los equipos progresan a lo largo de la Liga".

En este sentido apostilló que el próximo rival es un equipo que "no va a ser al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Y tampoco nosotros somos los mismos porque hemos evolucionado". Para el entrenador gallego, se plantea un nuevo escenario que difiere con el de la primera vuelta, por lo que vaticina un partido diferente al que ganaron los cordobeses por 74-76 en la primera vuelta.

El papel de la afición

Uno de los mensajes más claros del técnico estuvo dirigido al papel del público en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Así, quiso recordar el ambiente vivido en el último encuentro como local concretando sobre "la ventaja que te da jugar en casa es jugar delante de tu público. El ambiente que se vio aquí fue maravilloso y ojalá se repita. El público nos da una energía especial". El Coto Córdoba de Baloncesto disputará por ello un encuentro con un valor doble en la tabla clasificatoria.