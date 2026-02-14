El Córdoba Futsal asalta la cancha del vigente campeón de Liga

El Córdoba Futsal obró el milagro de la jornada en la Primera División al vencer por 0-1 en la cancha del Jimbee Cartagena, el vigente campeón de Liga y con cuatro de los recientes campeones de Europa en su plantilla. Un tanto de Zequi a diez segundos de la conclusión otorgó el triunfo al conjunto cordobés en una cancha en la que hasta ahora siempre había perdido.

Los blanquiverdes demostraron desde los primeros minutos que habían viajado a Cartagena con la intención de dar la sorpresa. Pronto se acercaron con peligro los cordobeses hasta la portería contraria. También el Jimbee Cartagena creó pronto sus primeras ocasiones, principalmente de la mano de su capitán, Mellado, uno de los cuatro jugadores del Jimbee que ganaron la pasada semana el oro en el Europeo.

El conjunto cordobés pasó a ser dominado por su rival a partir del ecuador de la primera mitad. Los de Santoro se defendían con orden ante un adversario con mucha pegada en todos sus jugadores. Una de las ocasiones más claras de los cordobeses en la primera parte llegó a balón parado. Pablo del Moral sacó una falta que casi desvía a la portería el debutante Parreño. El valenciano saltó a la cancha buscando el gol con insistencia.

Los cordobeses incomodan al campeón

El partido se jugaba a arreones, con momentos de mucha velocidad y otros de cierta pausa en ambos equipos. El Córdoba Futsal quiso cambiar el rumbo del partido presionando muy arriba al Jimbee, lo que por momentos sorprendió a su adversario. La consigna en el bloque cordobés era la de no dejar espacios y salir rápido al contragolpe a la menor oportunidad.

Carlos Gómez soltó un latigazo desde lejos a un minuto del descanso que casi sorprendió a Chemi, el portero local y otro de los ganadores hace una semana del oro continental. Al descanso se llegó con el cero a cero inicial en el marcador.

La segunda parte comenzó con una dinámica similar a la de la primera mitad. El Jimbee dominaba y el Córdoba Futsal se defendía sin apenas sufrir. Los cordobeses jugaban a que pasaran los minutos con su portería a cero, a la espera de que llegara su momento. Titi del Rey tuvo un mano a mano con el portero local en el 26 pero no lo pudo batir. El Jimbee también creaba peligro, pero cuando encontraba puerta, allí estaba Fabio para evitar el tanto.

Emanuel Santoro da instrucciones. / CÓRDOBA

El peligro de las cinco faltas

El partido entró en los minutos de la verdad con el choque igualado a cero. Los locales movían con lentitud el balón, lo que facilitaba a los cordobeses su labor defensiva. El mayor peligro para los cordobeses llegaba con las faltas. Con cinco cometidas, estaba al borde del doble penalti –lanzamiento de diez metros-.

El Jimbee se la jugó con el portero-jugador en el 38. Sin embargo, no solo no marcó, sino que perdió balones que le dieron opciones de marcar a los cordobeses. Zequi obró el milagro al marcar el gol del triunfo a 10 segundos de la bocina. El Córdoba Futsal terminó llevándose los tres puntos de Cartagena.