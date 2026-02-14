El circuito provincial de carreras populares entrega sus premios en un año de crecimiento en su participación

El circuito provincial de carreras populares, correspondiente al año 2025, concluyó en la mañana de este sábado con la celebración de la gala anual. Un total de 126 galardones entregó la organización a los mejores atletas de la pasada temporada. El diputado de Deportes, Antonio Martín, presidió el acto.

El circuito concluyó en el 2025 con 54 carreras celebradas. La participación total se fue hasta los 22.715 corredores, a una media de 420,6 por prueba. La participación femenina significó un 31,6% sobre el total, manteniéndose en cifras similares a las de años anteriores. El crecimiento en la participación global, con respecto a la edición del 2024, fue del 12,2%. Las cifras positivas demuestran que las carreras populares gozan de una excelente salud.

Público asistente a la gala del circuito provincial de carreras populares. / DIPUTACION DE CORDOBA

Antonio Martín: "Había que renovar el circuito y así lo hemos hecho"

Martín destacó que el circuito "fue renovado el pasado año, ya que así lo demandaban los atletas. Todo cambia y por tanto hay que renovarse, y así lo hemos hecho". Durante el pasado año estaba prevista la celebración de más carreras. Sin embargo, no tuvieron lugar varias, entre ellas el Cross Nacional Comarca de Los Pedroches o la Carrera Urbana Ciudad de Lucena por la Igualdad. La prueba lucentina fue trasladada a los días 7 y 8 de marzo de este año. La Diputación y el Imdeco de Córdoba promueven esta actividad, que cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo y el club Trotasierra Hornachuelos.

En total, el circuito provincial ha repartido un total de 15.000 euros en premios entre los participantes en sus 54 carreras. A lo largo de la gala se entregaron premios atendiendo al ranking de clubes, ranking de menores en categoría masculina y femenina (desde sub 10 a sub 18) y ranking de mayores en Modalidad A (pruebas de menos de 10 kilómetros), Modalidad B (más de 10 kilómetros), desde sub 20 a Master F y deportistas con discapacidad intelectual y física. También se entregó un premio a la perseverancia.

El circuito del 2026

El circuito del 2026 ya ha comenzado, pues el pasado día 1 se celebró la Media Maratón de Puente Genil. Este domingo tendrá lugar la segunda, la CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera. Un total de 59 carreras forman parte del calendario del presente año, destacando la entrada de la carrera de Pedroche. No repetirá en el circuito la Subida a Las Ermitas Por la Donación de Órganos, que sí estuvo en la edición del 2025.

