El Centenario del CD Pozoblanco recuerda su renacer en 1969

Con el auditorio del Recinto Ferial de Pozoblanco lleno se proyectó el segundo documental del Centenario del CDPozoblanco. Si el primero fue sobre la época del ascenso a Tercera División, en esta ocasión la temática era sobre el renacer del Pozoblanco en 1969. Todo partió en aquellos años de una iniciativa del ayuntamiento para poner el club en marcha después de unos años difíciles. Se juntaron un grupo de futbolistas comarcales que, poco a poco, hicieron que el fútbol en Pozoblanco volviera a ser un referente provincial. Fueron el germen de lo que vino después.

Con el paso del tiempo, lo curioso es que ese grupo todavía se juntan y comparten las experiencias de esos años. Uno de ellos era Antonio Cobos quien definió aquel tiempo “como maravilloso” en el que los jugadores eran los ídolos comarcales. Dentro de esos personajes ya hay bastantes fallecidos. Las historias que se conservan son muy numerosas: la rivalidad con el Villanueva, la visita en amistosos de Atlético de Madrid y el Real Madrid, los dos grandes fichajes que hizo el club: Parra y Palacios. El documental abre con el fallecido Paco Torrico que perdió la memoria en sus últimos años de vida, pero recitaba la alineación de sus compañeros de club, o la de Solano y Sevi, recientemente fallecidos, que llevaron el escudo hasta en los momentos finales.

Componentes veteranos del CD Pozoblanco. / CÓRDOBA

El recuerdo a Florencio Guijo

También especial recuerdo para el guarda del campo, Florencio Guijo, que llevaba al campo a jóvenes para que jugaran al fútbol, en vez de estar en la calle. El documental, producido por Emilio Gómez e Inés Villanueva refleja el paso del tiempo y las verdades de la vida donde lo importante al final no eran los resultados sino las historias que allí quedaron. Posiblemente muy diferentes a los equipos grandes, pero con una carga de emotividad tremenda. La identidad de los pueblos era también el equipo de fútbol que los representaba.

La Comisión del Centenario ha conseguido con estos documentales y con su Museo del club acercar la historia a las nuevas generaciones. Como indica Pedro Luque, “quizá vayamos tarde porque muchos ya no están, aunque su recuerdo tiene que estar presente”. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello abrió el acto diciendo “que esta es nuestra historia y estamos orgullosos de esas personas que la escribieron”.