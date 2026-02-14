Carmen Avilés colabora en la plata del Playas del Castellón en el Campeonato de España

La atleta cordobesa Carmen Avilés consiguió la segunda plaza con el Playas de Castellón en el Campeonato de España por Clubes, Copa Iberdrola, celebrada en Valencia. El club castellonense, que logró 72 puntos, solo terminó por detrás del Diputación de Valencia, el campeón con un pleno de 96 puntos, ya que ganó todas las pruebas. El Barça finalizó tercero con 63.

La atleta cordobesa inició su participación ocupando la tercera plaza en el 400 lisos con un tiempo de 54.07 segundos, a 41 centésimas de la ganadora, la sevillana Ana Prieto. También compitió en el relevo 4x400 de su club, con el que ocupó el segundo puesto con un crono de 3.44.80, solo por detrás del campeón.

El próximo objetivo de la cordobesa será el Campeonato de España absoluto, una cita que llegará del 27 de febrero al 1 de marzo, también en Valencia. Allí intentará ganarse una plaza en el relevo 4x400 que participará en el Mundial (Torun, 20 al 22 de marzo).