Tenis de mesa | Superdivisión
El Real Club Priego Fundación Kutxabank logra un histórico pase a las semifinales de la Copa de Europa
El conjunto prieguense derrota al HB Ostrov en un épico punto de oro y accede por primera vez en su historia a las semifinales de la segunda competición continental
Por mucho que en la ida consiguiese un buen resultado, el Real Club Priego Fundación Kutxabank llegó a la República Checa sabiendo que iba a tener que esforzarse. El club prieguense estaba en la obligación de hacer bueno el 3-1 logrado en territorio cordobés, pero enfrente estaba el vigente campeón de la Copa de Europa, el HB Ostrov. Aun así, la garra y la valentía de este equipo hizo que, pese a perder el partido, accediera a las semifinales de la segunda máxima competición europea gracias a un épico punto de oro.
En primer lugar, Diogo Carvalho quería redimirse de lo que pasó el pasado martes ante el mismo rival, un Ursu que tenía que poner por delante a los suyos si quería pelear la eliminatoria. Y lo hizo. El palista del HB Ostrov logró una victoria por la vía rápida para poner por delante a los suyos. Sin embargo, la alegría no duró demasiado, ya que Robert Gardos derrotó, no sin sufrimiento, a Vrablik para poner el 1-1 en el marcador general.
Tras este resultado, el Real Club Priego Fundación Kutxabank necesitaba tan solo una victoria para pasar a las semifinales de la Europe Cup. Y el elegido por emparejamiento para representar a la entidad prieguense era Robert Gardos. El palista foráneo se enfrentó a Ursu, la bestia negra de Diogo Carvalho, aunque ya consiguió vencerle en la ida. Sin embargo, el guion no fue el mismo. El local derrotó al visitante y llevó la eliminatoria a un agónico punto de oro.
El punto de oro decisivo
El partido se había complicado. Pero ahora tocaba resarcirse. El primer punta de lanza en este ‘golden match’ fue Robert Gardos, que derrotó a Sirucek y dejó toda la presión para Diogo Carvalho. No había ganado ni un set en toda la eliminatoria a Ursu, pero era su momento. El palista portugués no desaprovechó esta ventaja y derrotó a su rival para acceder a las semifinales de la Europe Cup por primera vez en la historia del club.
