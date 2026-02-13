El Córdoba Futsal regresa a la Liga en Cartagena con refuerzos y la mirada puesta en el play off

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad retoma este sábado su participación en la Primera División de fútbol sala tras más de un mes de parón por la disputa de los campeonatos continentales de selecciones. La 18ª jornada devuelve la competición al calendario y lo hace con una exigente salida para el conjunto blanquiverde, que visita al Jimbee Cartagena a partir de las 17.00 horas en un duelo que dirigirán los colegiados catalanes Francés y López.

El equipo que entrena Emanuel Santoro encara la reanudación liguera con dos caras nuevas en su plantilla. El cierre brasileño Andrei y el pívot valenciano Nacho Parreño se han incorporado en este mercado invernal para reforzar a un bloque que aspira a consolidar la permanencia y dar un paso más en la clasificación. Andrei comenzó a ejercitarse con el grupo en los primeros días de enero, aunque no pudo disputar los dos primeros encuentros de 2026 al no estar aún tramitada su ficha.

Altas y bajas

La última semana de enero trajo también movimientos en el vestuario cordobesista. Nicolás puso fin a su etapa en Vista Alegre para fichar por el Viña Albali Valdepeñas, una salida que precipitó la llegada de Parreño desde el Levante FS, equipo de Segunda División. Ambos, junto a David Fernández —jugador del filial—, viajaron este jueves a Cartagena para entrar en la convocatoria.

No estarán, en cambio, Tomás Pescio ni Javi Aranda. El argentino deberá cumplir un partido de sanción tras la tarjeta roja vista ante el Palma Futsal, mientras que el ala granadino continúa recuperándose de la lesión sufrida hace dos meses con la selección española sub 23.

En términos clasificatorios, el Córdoba Futsal afronta este tramo decisivo del campeonato con la permanencia muy encarrilada. Los blanquiverdes cuentan con diez puntos de ventaja sobre el Alzira, equipo que marca la zona de descenso, una renta que otorga margen de maniobra. El nuevo objetivo pasa por acercarse a la octava plaza, que da acceso a las eliminatorias por el título de Liga. A cuatro puntos se encuentra el Valdepeñas, que inició la jornada en esa posición.

Pablo del Moral controla el balón. / A.J. González

El vigente campeón de Liga y Supercopa

La empresa, no obstante, no será sencilla. El Jimbee Cartagena, rival de esta jornada en Primera División, es uno de los conjuntos más temidos del campeonato. El equipo murciano, dirigido por Duda, es el vigente campeón de las dos últimas ediciones de la Liga y de la Supercopa, y mantiene un bloque de alto nivel competitivo.

Su rendimiento ha mostrado dos caras en lo que va de curso. En casa se ha mostrado sólido, con siete victorias y solo dos derrotas ante su afición. Como visitante, sin embargo, acumula dudas: no gana fuera desde septiembre, precisamente cuando se impuso al Córdoba Futsal por un contundente 1-6 en Vista Alegre. El pasado miércoles sufrió un nuevo tropiezo lejos de su pista al caer por 6-3 frente al Xota en un encuentro adelantado de la 19ª jornada.

El conjunto cartagenero cuenta además con cuatro internacionales que el pasado sábado se proclamaron campeones de Europa con España: el portero Chemi, el cierre Mellado, el ala Cortés y el pívot malagueño Pablo Ramírez. A ellos se suma el tailandés Osamanmusa, con pasado en el club que preside José García Román.

Una salida de máxima exigencia

Para el Córdoba Futsal, la visita a Cartagena supone una prueba de máxima exigencia en una pista que históricamente no se le ha dado bien. Con refuerzos, ambición renovada y la permanencia encarrilada, los de Santoro buscan dar un golpe sobre la mesa y acercarse a los puestos de ‘play off’ en esta reanudación de la Primera División de fútbol sala.

Santoro asume que el partido contra el Jimbee "nos va a exigir que demos el máximo de nuestras capacidades, sobre todo en el apartado de la concentración". El argentino destaca del bloque murciano "las jugadas a balón parado y el juego en transición". El técnico blanquiverde ve el choque de Cartagena como "una oportunidad de crecer como equipo. Confío en su capacidad para dejarse la piel durante los cuarenta minutos".