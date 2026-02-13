El Cajasol Ángel Ximénez lucha hasta el final ante un Bidasoa superior

El Cajasol Ángel Ximénez no pudo dar la sorpresa en la cancha del Bidasoa Irún, uno de los históricos de la Liga Asobal de balonmano. Los pontanos cayeron por 32-27 en este partido de la 17ª jornada.

A los jugadores que ahora entrena Toni Malla les costó entrar en el partido. Por 3-1 perdían los cordobeses en el minuto 5. La entrada en escena del cordobés David Estepa despertó a un equipo que le dio la vuelta al marcador en el 9 (4-5). Mario Nevado salió al rescate de los irundarras, para situarlos de nuevo por delante en el electrónico (9-6). El partido se celebraba con un excelente ambiente en la grada. El público disfrutaba con el juego alegre de los dos equipos.

El Ángel Ximénez perdió a Dani Serrano por una roja, lo que no impidió que su equipo siguiera buscando la sorpresa en Artaleku. Los goles de Estepa y Mosquera y las paradas de Álvaro de Hita lograron que volviera la igualdad máxima al choque (10-10, minuto 21). Varios chispazos de calidad de los locales dejaron al Ángel Ximénez al descanso a dos goles de su rival (14-12).

Dani Ramos intenta un lanzamiento. / Haimar Marcos

El partido se iguala

El choque volvió a igualarse en el inicio de la segunda parte (14-14). Los pontanos se mantuvieron en el partido hasta el 41 (17-17). El Bidasoa echó mano de su mejor siete titular para distanciarse en el electrónico (20-17, minuto 41). Los cambios de Toni Malla no impidieron que los irundarras siguieron marchándose en el partido (25-20, minuto 46).

El Bidasoa se empezó a sentir a gusto sobre la cancha y se notaba. Mientras, el argentino Pablo Simonet lideraba el ataque de un Ángel Ximénez que veía cada vez más lejos el triunfo. El encuentro entró en su fase definitiva con los pontanos a tres goles de su adversario (28-25). Los hermanos Salinas acabaron decidiendo la victoria para su equipo.

Esta derrota dejó a los cordobeses una semana más muy cerca de la zona roja de la tabla. Ocho derrotas consecutivas son ya las que acumula el Cajasol Ángel Ximénez, seis con Paco Bustos en la recta final de la primera vuelta y dos más, ahora con Toni Malla. El conjunto de Puente Genil recibirá al Caserío Ciudad Real en la siguiente jornada, un partido que tendrá lugar el próximo sábado a las 19.30 horas en el Municipal Alcalde Miguel Salas.