El Real Priego TM Fundación Kutxabank busca completar la gesta europea

Tan cerca pero a la vez tan lejos. El Real Club Priego Fundación Kutxabank quiere seguir soñando en una competición europea de tenis de mesa. El bloque prieguense ha demostrado que es capaz de codearse con los mejores del continente. Ahora solo queda que dé un último paso definitivo en la lucha por entrar en las eliminatorias decisivas.

El club prieguense viaja este viernes hasta la República Checa para enfrentarse al Ostrov, en busca de un hueco en las semifinales de la Copa de Europa, la segunda competición continental.

Este partido de vuelta es fundamental porque no puede haber exceso de confianza, sobre todo por lo que costó el triunfo en el partido de ida, disputado el pasado martes. El Real Club Priego Fundación Kutxabank logró una ventaja por 3-1 en la ida y ahora quiere mantener su fortaleza en territorio checo para alcanzar las semifinales. Para clasificarse, el club prieguense tendrá que conseguir la victoria o perder por 3-2 en la vuelta. Un 3-1 y un 3-0 a favor del rival llevaría la eliminatoria al punto de oro.

Un rival que apelará a la épica

El Ostrov buscará una victoria épica ante su público, para así remontar una eliminatoria que se le puso muy complicada en Priego. El Real Club Priego Fundación Kutxabank llegará a la República Checa con las ganas de mantener el nivel sobresaliente que ha demostrado en las últimas semanas.