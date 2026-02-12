¿Cuántos puntos valdrá la permanencia? El Salerm Puente Genil entra en la fase decisiva

A falta de once jornadas para el final, el Salerm Puente Genil se adentra en el tramo más determinante de la temporada con una pregunta sobre la mesa: ¿cuántos puntos harán falta para asegurar la permanencia en Segunda Federación? La respuesta, a día de hoy, no es sencilla en un grupo marcado por la igualdad extrema, donde cada jornada altera el escenario y comprime aún más la zona baja. Sin ir más lejos: ocho son los puntos que separan al sexto, primer equipo colocado en zona de playoff, con los puestos de peligro.

El conjunto pontanés ocupa actualmente la decimotercera posición con 28 puntos, instalado en playout y a solo uno de salir de la zona peligrosa. La distancia respecto al descenso directo tampoco es amplia -a tres, actualmente-, lo que confirma un panorama en el que prácticamente media tabla sigue mirando hacia abajo. Y eso, con únicamente otras doce jornadas por disputarse en la 2025-2026, hace que el margen -que sigue existiendo- se estreche sobremanera.

Una permanencia que se encarece

Sin referencias directas de temporadas anteriores para el Salerm -es su estreno en la categoría-, la lógica competitiva de la Segunda Federación invita a pensar en una permanencia que puede moverse en cifras exigentes. La enorme igualdad del grupo provoca que la zona baja sume con regularidad, elevando el listón de puntos necesario para escapar de los arrastres y del play out.

Desde la reformulación de divisiones que dio lugar a la Segunda Federación, en el Grupo 4 de la categoría las cosechas necesarias para lograr la salvación han sido variadas, aunque habitualmente girando en torno a los 42 puntos. En la 2021-2022, la campaña de su puesta de largo, 44 puntos necesitó el Antequera para certificar su estancia en el cuarto escalón del fútbol nacional. Un año más tarde, 44 selló el Vélez CF para la misma tarea. En la 2023-2024, 42 , para el Cádiz Mirandilla CF. Y otros 40 puntos precisó el Xerez DFC en la 2024-2025, la temporada anterior.

Por tanto, siguiendo esa tendencia, los de Álvaro Cejudo deberían hacerse con 14 de los 36 puntos restantes por disputarse en la categoría este ejercicio.

Lance del encuentro entre la UD Melilla y el Salerm Puente Genil. / UD Melilla

Eso sí, en lo más inmediato, para los rojillos el objetivo pasa ahora por superar la barrera psicológica de los 30 puntos y enganchar una racha que le permita mirar hacia la permanencia directa. Máxime ante un último arreón de calendario que reserva los siguientes compromisos: Xerez DFC (en casa), Almería B (fuera), CD Estepona (en casa), Águilas FC (fuera), Recreativo de Huelva (en casa), Linares Deportivo (fuera), Yeclano (en casa), Xerez CD (fuera), Deportiva Minera (en casa), Real Jaén (fuera), Málaga B (en casa) y La Unión (fuera).

El Polinario sostiene, las salidas penalizan

Si algo ha definido la temporada rojilla hasta ahora es el contraste entre casa y fuera. El Salerm ha construido gran parte de sus números en el Manuel Polinario, donde ha sumado 21 de sus 28 puntos, manteniendo un rendimiento sólido ante su afición. Ese impulso local ha permitido al equipo mantenerse en la pelea pese a las dificultades.

Lejos de Puente Genil, en cambio, los números explican buena parte de su situación actual: solo siete puntos como visitante del total de 33 posibles hasta la fecha, una cifra que obliga a maximizar cada partido en casa y a rascar resultados fuera si se quiere dar el salto definitivo hacia la salvación.

La última jornada dejó una derrota por la mínima en Melilla (1-0) que frenó la reacción iniciada con el triunfo ante el Antoniano (2-1). Antes de ese respiro, el equipo había encadenado dos salidas con derrotas ante el Extremadura (3-1) y el UCAM Murcia (3-2), respectivamente.

Un calendario que empieza a señalar el camino

La jornada 23 trae un nuevo escenario de máxima exigencia. El Salerm se mide al Xerez DFC, rival directo por la permanencia que actualmente se encuentra en zona de descenso, en un duelo que puede marcar la tendencia inmediata. Ganar significaría abrir brecha y reforzar la confianza; perder, en cambio, volvería a apretar una clasificación ya de por sí comprimida.

Con doce partidos por delante y muchos enfrentamientos directos en el horizonte, el Salerm encara la fase decisiva del curso sabiendo que cada punto puede marcar la diferencia entre sufrir hasta el último día o asegurar la permanencia con margen. La carrera ya ha entrado en su recta clave.