El Coto Córdoba ultima la vuelta a Vista Alegre para defender su sueño del ascenso

El sueño del ascenso a la Segunda FEB regresa este domingo a Vista Alegre. El Coto Córdoba de Baloncesto retomará la competición ante el Biele ISB Iraurgi en un encuentro que comenzará a las 12.00 horas y que supone el arranque de un tramo decisivo de la temporada.

El conjunto cordobés llega tras una semana de descanso forzado, consecuencia del aplazamiento del derbi andaluz en la pista del CB Jaén. Ese parón ha servido para recargar energías antes de afrontar una fase del calendario especialmente exigente, con rivales directos en la pelea por la parte alta de la clasificación.

Un líder bajo presión

La igualdad en el Grupo Oeste es máxima. Cada error penaliza y cualquier tropiezo puede alterar el orden de una tabla comprimida en la zona noble. El Coto Córdoba se ha convertido en el rival a batir tras un arranque impecable, con ocho victorias consecutivas que le otorgaron el cartel de gran favorito al título.

Sin embargo, el paso de las jornadas ha equilibrado el panorama. El balance de cuatro triunfos y cuatro derrotas en los dos últimos meses ha recordado que el bloque dirigido por Gonzalo Rodríguez también tiene margen de mejora. Entre sus asignaturas pendientes destaca el control del rebote defensivo, una faceta que condiciona su capacidad para correr y desplegar el ritmo alto que mejor se adapta a su estilo.

Fernando Bello, corazón y carácter

En el último compromiso ante el Caja87 emergió la figura de Fernando Bello. El gallego asumió responsabilidades en los momentos más delicados del encuentro y respondió con puntos, rebotes y liderazgo emocional. Su intensidad y ambición le permitieron imponerse por momentos a rivales de mayor envergadura física, convirtiéndose en un factor decisivo para los suyos.

El mercado, pendiente de un pívot

En paralelo a la competición, el club que preside Rafael Blanco continúa rastreando el mercado en busca de un pívot con capacidad reboteadora. Es una prioridad marcada desde septiembre, aunque hasta la fecha no ha encontrado un perfil que encaje en sus posibilidades económicas.

El 27 de febrero es la fecha límite fijada por la Federación Española para cerrar incorporaciones, lo que añade presión a una dirección deportiva que busca reforzar la pintura antes del tramo final del curso.

El peso de los Orozco

Otro de los pilares del proyecto es la aportación de los hermanos Orozco. Gonzalo, en su tercera temporada en el club, ha dado un paso adelante en madurez competitiva y promedia 9,8 puntos, 2,9 asistencias y 9,9 de valoración en 22 minutos por partido.

Alejandro, recién llegado a la plantilla, ha ido creciendo con el paso de las jornadas. Su descaro y acierto exterior en momentos clave han resultado determinantes en varias victorias. Actualmente firma 4,4 puntos en doce minutos de media.

Un objetivo claro: el título del Grupo Oeste

El Coto Córdoba tiene marcada una meta inequívoca: conquistar el Grupo Oeste para disputar el ascenso en una eliminatoria directa frente al campeón del Grupo Este. El duelo ante el Iraurgi forma parte de ese ambicioso camino. Vista Alegre dictará sentencia este domingo, en un partido que puede marcar el rumbo de la recta final de la temporada.