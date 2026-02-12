Balonmano | Asobal
Cajasol Ángel Ximénez, examen de máxima exigencia en Artaleku
Los pontanenses visitan este viernes al Bidasoa Irún tras la derrota ante el Granollers, en un duelo clave para tomar aire en la clasificación de la Asobal
El Cajasol Ángel Ximénez afronta este viernes (20.30 horas) uno de los compromisos más exigentes del curso en la Liga Asobal. El conjunto pontanés rinde visita al histórico Bidasoa Irún en el mítico Artaleku, un rival que llega a este choque con la necesidad imperiosa de reaccionar tras el revés sufrido el pasado martes en Ciudad Real. La contienda será dirigida por la pareja arbitral catalana formada por Jordi Ausás Busquet y Miquel Florenza Virgili. Los pontanos cayeron por 30-36 en la primera vuelta en el duelo ante los irundarras.
Si atendemos a la clasificación, el favoritismo recae del lado vasco. El Bidasoa suma 21 puntos y ocupa la zona alta de la tabla, mientras que los pontanenses, con 10, buscan alejarse de la parte baja. Sin embargo, la igualdad es una de las señas de identidad de esta Asobal —con la excepción del intratable Barcelona— y las sorpresas han sido constantes a lo largo de la temporada. Ese factor alimenta la esperanza de un Ángel Ximénez que sueña con asaltar una pista siempre complicada.
El conjunto irundarra encara el duelo tras una exigente semana de desplazamientos, con viajes a Canarias y Ciudad Real. Ahora será el cuadro de Puente Genil el que afronte un largo trayecto de cerca de 2.000 kilómetros entre la ida y la vuelta. La expedición cordobesa partió este jueves a las 14.30 horas en autobús desde Puente Genil, con llegada prevista de madrugada para descansar en hotel hasta la hora del encuentro.
Toni Malla contará con toda la plantilla
Toni Malla contará con los mismos efectivos que el pasado domingo cayeron ante el Fraikin Granollers. Ahora confía en mejorar la eficacia ofensiva, una de las claves que marcaron el último partido. El acierto de cara a portería, junto al rendimiento defensivo, la aportación bajo palos y el balance defensivo, serán determinantes para tener opciones reales de puntuar.
Enfrente estará un Bidasoa peligroso en todas las facetas del juego. El contraataque, la segunda oleada y los rápidos saques de centro son algunas de sus principales armas, sin olvidar la calidad de su primera línea, con nombres como los hermanos Salinas, Nacho Vallés, Gorka Nieto, Mario Nevado o Mielczarski. A ello se suman los recursos de Dariel García, Xavi González, Cavero y el ex pontanés Xavi Túa, además de una portería de máximo nivel con los internacionales Skrzyniarz y Leonel Maciel.
El duelo le dará continuidad a un mes de febrero de máxima exigencia para los pontanenses, que recibirán después a Ciudad Real y visitarán Cuenca. Un calendario que puede marcar el rumbo del equipo en la segunda vuelta.
