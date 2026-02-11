La provincia se prepara para recibir las dos etapas finales de la Vuelta a Andalucía

La sede de la Diputación acogió la presentación de las dos etapas de la Vuelta a Andalucía con protagonismo cordobés. La penúltima, que tendrá lugar el próximo 21 de febrero, se celebrará íntegramente en la provincia, con la salida en Montoro y la meta en Pozoblanco. Lucena coronará al campeón de la Ruta del Sol, pues allí concluirá el próximo día 22.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, mostró su satisfacción “porque Córdoba vuelve a colocarse en el panorama internacional a nivel deportivo, con una prueba de nivel y de un gran atractivo, que permitirá conocer las bondades de nuestra provincia”.

Antonio Martín: "Tenemos muy clara la repercusión y la magnitud"

El diputado incidió en que “esto es un claro ejemplo de la apuesta que las administraciones públicas hacemos para albergar eventos de esta categoría que inciden directamente en el turismo y la economía de nuestro territorio. “Desde la Diputación de Córdoba tenemos muy clara la repercusión y magnitud de la Vuelta Ciclista a Andalucía en la provincia de Córdoba, en los pequeños pueblos por los que discurre”, ha abundado.

Para finalizar, Martín subrayó que “nueve puertos de montaña, más de 180 kilómetros de recorrido y cinco provincias andaluzas, son algunos de los datos de una prueba que sigue siendo referente mundial en el inicio de la temporada ciclista. El clima, el trazado y la calidad organizativa convierten a la Vuelta a Andalucía en una cita imprescindible del calendario internacional y en la mayor oportunidad para que el aficionado andaluz disfrute de cerca de sus ídolos”.

Del mismo modo, los alcaldes de las tres localidades en las que la Vuelta tiene su salida y llegada, Montoro, Pozoblanco y Lucena, resalaron que “se trata de una oportunidad única para poner en valor la riqueza de la provincia, el turismo de interior, la gastronomía, el patrimonio”. Del mismo modo, todos han coincidido en que “desde las instituciones públicas debe existir un compromiso firme de fomentar, no solo el deporte base, sino el deporte de élite, de nivel, como es el caso de esta prueba ya consolidada y con un gran impacto a nivel internacional”.

El alcalde Lucena, Aurelio Fernández, el diputado de Deportes, Antonio Martín, y la alcaldesa de Montoro, María Dolores Amo, en la presentación de las etapas cordobesas de la Vuelta a Andalucía. / DIPUTACION DE CORDOBA

Las tres primeras etapas

La localidad malagueña de Benahavis será el punto de partida de esta edición, el próximo 18 de febrero; la segunda etapa llevará al pelotón hasta la comarca de la Axarquía, en Torrox; la tercera, partirá desde la capital de Jaén, el viernes 20.

La etapa Montoro-Pozoblanco

En la etapa que transcurrirá totalmente por Córdoba, serán 166 kilómetros, con el Alto de Españares (segunda categoría) como principal dificultad montañosa. En esta jornada se celebrará el ‘Kilómetro de Oro’, que permitirá a los corredores bonificar segundos de cara a la clasificación general, tal como ya se hiciera con éxito en la pasada edición.

La carrera pasará el 21 de febrero, entre otras localidades, por Venta del Charco, Cardeña, Villanueva de Córdoba, Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Pedroche y Añora. Pozoblanco fue meta de esta prueba el año pasado, con victoria del sprinter noruego Alexander Kristoff, en la temporada de su retirada.

La jornada final con la meta en Lucena

El domingo 22, la quinta y última etapa pondrá el broche final a la edición con un recorrido de algo más de 167 kilómetros entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena (Córdoba). La victoria final, probablemente se decidirá en las dos ascensiones en pleno centro de Lucena.

El pelotón atravesará Pedrera, Gilena, Estepa y Herrera (Sevilla), así como Puente Genil, Montalbán, La Rambla, Fernán Núñez, Montilla -donde habrá una meta volante-, Aguilar de la Frontera y Monturque. Será la quinta ocasión en la que Lucena acoja una llegada de etapa de la ronda andaluza; no lo hacía desde 2015, cuando se impuso el andaluz Juanjo Lobato. Anteriormente también vencieron en esta localidad Alejandro Valverde (2012), Javier Pascual (2003) y Marcelino García (1998).