Cecilio: "Ojalá haya muchos cordobeses más campeones de Europa de fútbol sala"

-Supongo que en estos días se encuentra como en una nube. ¿Cómo ha asimilado la conquista del título europeo?

-Me encuentro muy satisfecho después de haberme centrado durante 40 días en conseguir este objetivo. Muy contento de haberlo logrado.

-Le ha supuesto este título alcanzar la culminación de su carrera?

-Espero que no sea la culminación porque todavía me quedan años que jugar. Sí es cierto que ganar un título con la selección española es algo con lo que sueña todo el mundo y que no está en los planes de nadie. Al final, los objetivos te los pones siempre con tu club. Los éxitos con la selección, si llegan bienvenidos sean y este ha llegado en el momento adecuado.

-¿Cómo vivieron la final sus amigos y familia de Montoro?

-La verdad que muy bien. Se reunieron muchos amigos y familiares en una sede en Montoro para ver el partido. Les gustó mucho la final. La gente se juntó para verme, así que muy contentos de ser un referente para ellos.

Cecilio, a la derecha, celebra una victoria en el Europeo junto a su compañero en el Movistar Inter David Raya. / RFEF

-¿Qué le han dicho sus amigos de Montoro en estos días?

-Pues que estaban todos muy ilusionados viendo cómo iba el campeonato. Era un orgullo para todo el pueblo y un ejemplo para los jóvenes. Que disfrutase con lo que fuera sucediendo en el campeonato.

-¿Considera que ha alcanzado el mayor éxito de su carrera?

-La verdad es que sí. Hasta ahora había sido campeón de la Copa de España, de la Copa del Rey y de la Supercopa. También había logrado un ascenso a Primera División. La verdad es que ganar un título con la selección española creo que es lo máximo para cualquier jugador.

"Ganar un título con la selección creo que es lo máximo para cualquier jugador"

-Cuéntenos como vivió el desarrollo de la competición.

-La verdad es que fuimos en modo crucero, porque desde el inicio hasta la final estuvimos muy bien. Jugamos muy bien y teniendo muchas ocasiones. Confiábamos mucho en lo que estábamos haciendo. Todos los partidos los resolvimos marcando muchos más goles que el rival, salvo en semifinales. Los partidos parecieron fáciles pero fueron complicados, pues hablamos de un Europeo. Hicimos un trabajo muy bueno. Salvo en semifinales, en que ganamos por un gol, todo fue bastante bien.

-Pudimos ver que con la selección jugó con un rol ligeramente al suyo habitual en el Movistar Inter. ¿Cómo se sintió?

-Pues muy bien, muy participativo en el juego y con mucha confianza en mis posibilidades. El juego de la selección y el que ordena Alberto Riquer en el Inter son muy parecidos, pues en ambos casos se practica un juego atrevido, un juego de ataque.

-¿Cuál fue la consigna de Jesús Velasco para la final?

-Nada, que fuésemos nosotros mismos, que diéramos lo máximo de nosotros, que ya que estábamos allí que hiciéramos lo que sabíamos hacer, que cada uno hiciera lo que sabía hacer, que lucháramos y que siempre al ataque. Qué debíamos intentarlo una y otra vez, y así fue. Marcamos cinco goles, ellos tres y ganamos, así que estamos muy contentos.

-Ya es el tercer cordobés campeón de Europa de fútbol sala tras Bebe y Andresito. ¿Qué supone para Cecilio igualar la gesta de ellos?

-Para mí supone un orgullo. Es lo que siempre digo, y más siendo de un pueblo. Al final, Bebe y Andresito son de una ciudad. Yo siendo de Montoro, creo que tiene más mérito todavía. Para los chavales de los pueblos siempre es mucho más complicado, porque hay menos mercado, menos equipos, menos clubes. En Córdoba hay muchos colegios, muchas maneras de llegar más lejos. En un pueblo, tienes mucho menos recorrido. Para mí es todo un orgullo que tanto Montoro como Córdoba estén satisfechos por mi presencia en el Europeo y por mi título.

"Para los chavales de los pueblos siempre es mucho más complicado"

-¿Ve más cordobeses campeones de Europa en los próximos años?

-Seguro que en los próximos años saldrá gente con carácter. Ojalá haya muchos cordobeses más campeones de Europa.

-¿Qué le diría a los chicos cordobeses que juegan en las ligas de base?

-Pues que disfruten, que se marquen el fútbol sala como un hobby, que no se metan ninguna presión, que los momentos en la vida llegan, y cuando llegan, si les llegan, que los aprovechen. Les digo que disfruten del deporte, porque el deporte es bueno para los niños y para los más jóvenes. Yo he llegado a la élite, por lo que me ven como un referente. Les digo que se formen y que tengan el fútbol sala como una manera de disfrutar, que no se metan presión, aunque sí se pongan un objetivo.

Cecilio controla el balón durante un encuentro del Europeo. / RFEF

-El Córdoba Futsal es el actual referente en la provincia. De hecho, a su equipo, el Movistar Inter, le ganó la pasada temporada en Torrejón de Ardoz. ¿Cómo lo ve en la actual temporada?

-A mí me gusta el equipo que tiene el Córdoba Futsal. El mensaje que le mandaría a la afición es que pongan los pies en el suelo, porque llevan poco tiempo en la Primera División. Su objetivo tiene que ser la permanencia, agarrarse ahí año a año. Conforme vaya el equipo subiendo poco a poco, pues entonces ir aspirando a más. La gente que no se vuelva loca, que están trabajando muy bien, con las cosas bien hechas. Ojalá que en un futuro no muy lejano veamos al equipo de Córdoba disputando las fases finales de las mejores competiciones de España y disputando los play-offs.

-Actualmente forma parte del Movistar Inter, un equipo habituado a luchar por todos los títulos. ¿Cuáles son sus objetivos en lo que resta de temporada?

-Aquí hay que ganar por decreto. Nos exigen ganar día a día. No miramos más allá del partido del fin de semana. Somos el Inter, cada equipo viene aquí a ganarnos. El objetivo es ganar, ver al Inter en el lugar que tiene que estar, que ojalá sea pronto.